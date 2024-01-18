Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая переживают на сегодняшний день лучший период в своей многовековой истории. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайское сотрудничество находится на «беспрецедентно высоком уровне». По словам главы государства, реализуются совместные проекты в областях экономики, энергетики, транспорта, гуманитарных сферах и др.
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Екатерина Коршунова