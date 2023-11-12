Лавров: Запад открыто стремится выжить Россию из Центральной Азии

Фото: сайт Кремля
Евросоюз не скрывает своих намерений всячески сдерживать и выталкивать Россию из Центральной Азии и Закавказья. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
Глава российского МИД заявил, что, несмотря на все попытки Запада ослабить влияние России в регионе, сделать это не удастся, и об этом прекрасно известно союзникам Москвы.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства также прокомментировал заявление западных СМИ о том, что «Казахстан — это западный двор России». Он отметил, что лидеры западных стран часто позволяют себе довольно хамские высказывания, далекие от дипломатической этики и международного политеса.
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«Мы здесь исторически, мы никуда не уйдем», — подчеркнул Лавров.
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Александр Бойцов