Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»

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Летчик Ка-52 «Аллигатор», Герой России подполковник Роман Кобец, рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из поврежденного вертолета, подбитого украинским ПЗРК.
«Нам пришлось активировать систему катапультирования на вертолете. Мы стали ее испытателями. Сильный удар, вибрация, все индикаторы горят, ведомый сообщает: "по вам работают". Мы поняли, что вертолет уже поражен и лететь дальше невозможно, он был полностью неуправляем и разрушался в воздухе. Решение катапультироваться было принято за считанные секунды», — поделился Кобец.Пилоты покинули вертолет на высоте около 100 метров. Кобец отметил, что система катапультирования, как и сам Ка-52, предельно просты в управлении.
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