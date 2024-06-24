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Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора»

24 июня 2024, 11:27
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Летчик Ка-52 «Аллигатор», Герой России подполковник Роман Кобец, рассказал в видео Минобороны, как катапультировался из поврежденного вертолета, подбитого украинским ПЗРК.


«Нам пришлось активировать систему катапультирования на вертолете. Мы стали ее испытателями. Сильный удар, вибрация, все индикаторы горят, ведомый сообщает: "по вам работают". Мы поняли, что вертолет уже поражен и лететь дальше невозможно, он был полностью неуправляем и разрушался в воздухе. Решение катапультироваться было принято за считанные секунды», — поделился Кобец.
Пилоты покинули вертолет на высоте около 100 метров. Кобец отметил, что система катапультирования, как и сам Ка-52, предельно просты в управлении.

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Экс-офицер армии США Беннет направит послу данные об обстреле Севастополя
24 июня 2024, 11:21

Фото: iStock/rarrarorro

Экс-офицер армии США Скотт Беннетт заявил RT, что планирует направить американскому послу в России данные об обстреле с украинской стороны пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.
«В данный момент он собирает отчёт о военных преступлениях против граждан России со стороны США, совершённых руками военнослужащих ВСУ. В документ войдут в том числе свидетельства об обстреле Севастополя», — пишет RT.

Беннет планирует добиться расследования совершённого ВСУ теракта, а также ответа от американских властей за их участие в военных преступлениях, которые совершались украинскими военными с использованием оружия США.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах. По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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В ЕС нашли лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для Киева
Financial Times: ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия
24 июня 2024, 09:46

Фото: iStock/butenkow

В Брюсселе нашли лазейку, как обойти вето Венгрии на закупку ЕС оружия для Киева за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Согласно информации источника, юридическое решение, которое нашел Европейский союз, возможно, сможет обеспечить выделение Киеву кредита в размере 50 миллиардов долларов от стран «Большой семерки». Уточняется, что Венгрия по-прежнему сможет пытаться блокировать санкции Евросоюза, в соответствии с которыми российские активы заморожены, однако данные санкции должны продлеваться единогласно странами-членами ЕС каждые полгода.

Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС предложил Венгрии соглашение, схожее с тем, которое достигли с Североатлантическим альянсом: Венгрии предложили в индивидуальном порядке не участвовать в инициативах блока по поддержке киевского режима в обмен на неналожение вето на исходящие инициативы. Примечательно, что Будапешт от этого отказался.

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#россия
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Кабмин поддержал идею о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
24 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/Naeblys

Правительство России поддержало инициативу о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Об этом пишет РИА Новости.
С данной инициативой выступил депутат Госдумы Петр Толстой. Следует отметить, что в настоящее время подобные меры в Уголовном кодексе не предусмотрены.

Законопроект предполагает, что организация незаконного въезда, пребывания в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их транзита карается лишением свободы на срок до 5 лет. Если это же преступление совершит группа лиц или должностное лицо, в таком случае предлагается лишать свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали семнадцать человек, которые организовали канал нелегальной миграции.

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#мигранты
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Токаев выразил соболезнования Путину после теракта в Дагестане
24 июня 2024, 08:02

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования после терактов в Дагестане. Об этом пишет пресс-служба казахского лидера.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов», — передаёт пресс-служба президента Казахстана его слова.

Токаев также предложил поддержку в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Кроме того, лидер Казахстана подчеркнул, что его страна решительно осуждает подобные деяния и считает необходимым развивать многостороннее сотрудничество для борьбы с терроризмом в рамках ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

Напомним, в воскресенье в Дербенте и Махачкале произошли вооруженные нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС.

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В США раскритиковали удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
Конгрессвумен Грин осудила удар ВСУ ракетами ATACMS по Севастополю
24 июня 2024, 07:20

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Удар ВСУ ракетами ATACMS по пляжу в Севастополе не должен был случится. Так считает член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
«Этого не должно было случиться. Представьте, что Россия, используя российский спутник, выпустила кассетные боеприпасы по пляжу во Флориде. Единственная граница, которую должны защищать американские военные, — это наша собственная граница, а конституция обязывает федеральное правительство защищать штаты», — написала Грин в своей соцсети Х.

Напомним, накануне ВСУ атаковали пляж в Севастополе. По последним данным, погибли четыре человека, из них двое детей. Всего пострадал 151 человек, 82 находятся в больницах.

По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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#ракеты
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В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию
В Японии призвали к временному отказу от поездок в Россию на фоне терактов
24 июня 2024, 06:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси прокомментировал теракт в Дагестане, передает РИА Новости.
Хаяси подчеркнул, что Япония собирает информацию о происходящем в России, в том числе о теракте в Дагестане, и анализирует данные.

«Правительство Японии ранее установило третий уровень опасности для поездок на всю территорию России и вновь призывает граждан отказаться от поездок в Россию с любыми целями», – призвал он.

Представитель японского правительства добавил, что нет информации о повреждении имущества японцев в результате нападения в Дагестане, а также о раненых или погибших японцах не поступала.

Ранее в Дербенте был завершен активный этап контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что режим КТО по-прежнему действует в Дагестане на фоне терактов в Махачкале и Дербенте.

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#россия
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Зимбабве заявило о желании вступить в БРИКС
Глава МИД Зимбабве Шава: стремимися к вступлению в БРИКС
24 июня 2024, 06:09

Фото: IStock/Andrea Nicolini

Зимбабве желает присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел и международной торговли страны Фредерик Шава, передает ТАСС.
«По сути дела, мы стоим на пороге вступления в БРИКС. При прочих равных условиях, если все страны – члены объединения согласятся, то мы присоединимся в ближайшее время», – сказал он.

Министр отметил, что страна уже ведет переговоры о присоединении с ЮАР, Китаем и Россией.

В мае заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США пытаются подорвать деятельность БРИКС и других многосторонних форматов, которые им не нравятся.

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#мид рф
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В США предупредили Украину о воздушной опасности
NI: удары по ВСУ авиабомбами ФАБ-3000 обновят оборону Украины
24 июня 2024, 04:36

Фото: iStock/Zeferli

Обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит негативными последствиями для страны, сообщает американское издание The National Interest.
Автор материала предупредил, что удар по позициям украинской армии бомбой ФАБ-3000 перегрузит украинскую ПВО. По его словам, украинская армия не располагает необходимыми средствами для отражения наступления такого масштаба.

«Если на востоке России массово производят это вооружение, как это сообщают российские СМИ, тогда бомбардировка этими гигантами по украинским целям перегрузит воздушную оборону Украины и сломает всю ее стратегию по защите от ударов с воздуха», – отмечается в публикации NI.

Журналист предположил, что использование ФАБ-3000 в зоне проведения специальной военной операции представляет собой одним из ключевых факторов прекращения конфликта в пользу Москвы.

Первая информация об использовании ФАБ-3000 российскими военными появилась 20 июня.

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#бомба
#россия
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#москва
#пво
#оборона
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Более 120 пострадавших: Москва пообещала отомстить за удар ВСУ по Севастополю
24 июня 2024, 04:15

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 23 июня нанесли удар ракетами ATACMS по Севастополю, в результате пятеро человек погибло, более 120, в том числе 27 детей, – пострадало. Какой ответ пообещала Москва и как отреагировал Пентагон – в материале «Радио 1».

Министерство обороны РФ заявило об ответственности США за удар ВСУ


В ведомстве сообщили, что ответственность за преднамеренный ракетный удар по гражданскому населению в Севастополе возлагается на Вашингтон, который поставляет Украине ракеты ATACMS из региона, с территории которой была произведена атака.

«Все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США», – отмечается в сообщении министерства.

Всего по городу было выпущено 5 ракет ATACMS, оснащенных кассетными боевыми частями. Министерство обороны сообщило, что четыре ракеты были сбиты, но пятая в связи с работой системы противовоздушной обороны (ПВО) сбилась с курса и ее боевая часть взорвалась над городом. В результате осколки ракеты упали на отдыхающих на пляже людей.

В то же время Пентагон не отреагировал на сообщения об обстреле, отметив, что в ведомство поступала информация об инциденте.

https://radio1.ru/news/politika/v-pentagone-proignorirovali-soobscheniya-ob-obstrele-sevastopolya-raketami-atacms/">
В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS
В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS

Более 120 человек пострадали в результате обстрела Севастополя


В результате удара по городу более 120 человек получили ранения, пять человек спасти не удалось. Среди последних оказалась и девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка была в отпуске со своей семьей во время удара ВСУ.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи жертвам обстрела. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой помощи. В оказании помощи участвуют и специалисты из других регионов России, в том числе из Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в связи с обстрелом города украинскими войсками 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщили и в Крыму. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье об организации террористической акта.

МИД России призвал Секретариат ООН осудить террористический акт ВСУ


Между тем МИД России призвал секретариат ООН к осуждению акта терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала обеспечить международную реакцию на атаку ракетами ATACMS по Севастополю.

«Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», – заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она также отметила, что удар представляет собой ритуальное преступление. Такие выводы дипломаты сделали из даты, выбранной Киевом для удара. Так, 23 июня в 2024 году празднуется День Святой Троицы – один из главных праздников православных христиан. Согласно мнению Захаровой, Киев испытывает глубокую ненависть к России и ко всему, что связано с русской культурой.

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В Пентагоне проигнорировали сообщения об обстреле Севастополя ракетами ATACMS Более 120 человек пострадали в результате обстрела СевастополяВ результате удара по городу более 120 человек получили ранения, пять человек спасти не удалось. Среди последних оказалась и девятилетняя дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Девочка была в отпуске со своей семьей во время удара ВСУ.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи жертвам обстрела. По его словам, на пляже работали более 20 бригад скорой помощи. В оказании помощи участвуют и специалисты из других регионов России, в том числе из Крыма. Также был направлен самолет из Москвы.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в связи с обстрелом города украинскими войсками 24 июня объявлен днем траура. Об этом сообщили и в Крыму. Соболезнования выразил президент России Владимир Путин. Тем временем СК России возбудил уголовное дело по статье об организации террористической акта.МИД России призвал Секретариат ООН осудить террористический акт ВСУМежду тем МИД России призвал секретариат ООН к осуждению акта терроризма. Официальный представитель ведомства пообещала обеспечить международную реакцию на атаку ракетами ATACMS по Севастополю.«Могу заверить, что российская дипломатия будет работать на этом направлении еще более упорно, чем это было», – заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Она также отметила, что удар представляет собой ритуальное преступление. Такие выводы дипломаты сделали из даты, выбранной Киевом для удара. Так, 23 июня в 2024 году празднуется День Святой Троицы – один из главных праздников православных христиан. Согласно мнению Захаровой, Киев испытывает глубокую ненависть к России и ко всему, что связано с русской культурой.Читайте также:Слуцкий прокомментировал обстрел ВСУ СевастополяВ ООН высказались об ударах ВСУ по СевастополюВ Госдуме прокомментировали террористические акты в Севастополе и Дагестане"/>
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