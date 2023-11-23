Лидера сербских радикалов Шешеля обвинили в неуважении к международному суду

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Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который пришел на смену Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ), выступил с очередным обвинением в отношении лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля. Теперь он обвиняется в неуважении к суду.
Он объяснил, что трибунал предпринял такие шаги в ответ на публикацию сербскими радикалами печатных, аудио- и видеоматериалов, которые показывали и рассказывали о том, как свидетелям обвинения в Гаагском суде давали секретные инструкции, а иногда попросту подкупали их, для дачи нужных показаний против Воислава Шешеля по основному обвинению в разжигании межнациональной розни.
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Александр Бойцов