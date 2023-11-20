Любитель секса втроём и экономист с бензопилой: чего ждать от нового главы Аргентины?

На президентских выборах в Аргентине победил крайне правый политик Хавьер Милей. Он выступает против членства страны в БРИКС, призывает отказаться от песо и перейти на доллар и готовится разогнать Центробанк. Чего ждать от нового главы государства, «Радио 1» рассказал доктор исторических наук, профессор факультета международных отношений санкт-петербургского государственного университета Лазарь Хейфец.