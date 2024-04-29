Маск назвал новые переговоры Украины и США о поддержке Киева безумием

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в социальной сети X, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского с США по поводу продолжения поддержки Киева являются огромной ошибкой.
Маск назвал данные переговоры безумием. Американский предприниматель также выразил мнение о том, что из-за спонсирования конфликта, он может никогда не закончиться.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина и США в рамках сотрудничества в сфере безопасности ведут переговоры об объёмах военной, финансовой и иной поддержки Киева на последующие 10 лет.
Напомним, 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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Екатерина Коршунова