Медведев не исключил переговоров с Украиной

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с РИА Новости заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны.
Медведев подчеркнул, что наша страна никогда не отвергала такую возможность, в отличие от «безумных украинских властей». Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что эти «переговоры» не имеют временного ограничения, они могут проводиться вплоть до «разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине необходимо отменить декрет Киева об их запрете.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова