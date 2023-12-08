Медведев: США еще не выбивали нагло столько денег для распадающегося государства

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что призыв генерала армии США Марка Милли к украинцам «резать горло» каждому россиянину вновь показывает, что Штаты поддерживают террористов. Кроме того, подобные заявления американского генерала лишний раз подчёркивают неверие в победу украинской армии, считает депутат.
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