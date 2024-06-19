«Меня убили»: новые факты о смерти экс-нардепа Рады Кивы, что найдено под его телом и последние слова о Зеленском

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В деле о заказном убийстве экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы появились новые подробности. Следователи выяснили, что у политика был при себе пистолет. Почему Кива не воспользовался оружием для защиты и почему обстоятельства его гибели до сих пор не установлены расскажет редакция «Радио 1».
Убийство экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы
Покушение на жизнь бывшего нардепа Верховной Рады было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье. Тело Кивы было найдено в отеле «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья, где он проживал после отъезда из Украины. Неизвестный расстрелял Киву из пистолета с глушителем. Пули попали в голову и грудь политика.
Как злоумышленник пробрался на закрытую охраняемую территорию коттеджного поселка до сих пор не установлено.
Кто убил экс-депутата Киву
Ответственность за убийство Кивы на себя вскоре взяла Украина. Появилась информация о том, что случившееся стало спецоперацией СБУ. Представитель разведывательного управления Украины Андрей Юсов позже подтвердил эти сведения и предупредил об аналогичной участи всех «остальных предателей». Некоторые подробности убийства Кивы позже привел глава СБУ Василий Малюк. Он сообщил, что экс-депутат был убит пулей калибра 9 × 19 мм, после чего исполнитель покушения сделал контрольный выстрел в голову.
Скандальное заявление Кивы о Зеленском
За несколько дней до трагедии политический деятель призвал возбудить уголовные дела в отношении президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ, которым на тот момент был Валерий Залужный. Кива также обвинял главу Украины в умышленном затягивании вооруженного конфликта с РФ.
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Новые подробности убийства Кивы
На месте преступления следователи обнаружили самозарядный пистолет системы Токарева. Стрелковое оружие находилось рядом с телом убитого Кивы. Экспертиза установила, что пистолет был заряжен патронами и был приведен в боевое состояние. Вероятно, политик не успел воспользоваться оружием для защиты.
Илья Кива: чем известен
Илья Кива был депутатом Верховной Рады Украины, однако лишился поста при президентстве Виктора Януковича. Политик был осужден за взятки, а после был замечен в числе участников Евромайдана. В 2015 году Кива участвовал в конфликте в Донбассе, затем баллотировался на выборах президента, но потерпел неудачу.
В 2019 году Кива вступил в партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», однако через несколько лет был из нее исключен. Сопредседатель партии неоднократно обвинял политика в разжигании розни и создании провокаций.
После начала СВО на территории Украины бывший нардеп переехал в Россию.
Деятельность Кивы в России
В России Кива просил политического убежища. Политик продолжал вести публичный образ жизни, появлялся на телепрограммах и делал громкие заявления о президентстве Зеленского. В частности, Кива обвинял главу Украины в обострении ситуации в Донбассе и зарабатывании денег на вооруженном конфликте с РФ.
Пророческое заявление Кивы
В 2021 году политик написал в своем телеграм-канале пост, в котором призвал не верить в версию о самоубийстве.
«Если меня найдут мёртвым и скажут, что это очередное самоубийство, не верьте, меня убили!», — писал Кива.
Он также сообщал о предотвращенном на него покушении, которое не состоялось благодаря ФСБ РФ.
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