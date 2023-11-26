Мэр Львова нахамил полякам

Мэр украинского Львова Андрей Садовой обратился в социальных сетях к властям Польши с требованием прекратить блокаду на границе, сообщает РИА Новости.
Садовой назвал польских дальнобойщиков «группой маргиналов», блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая вот уже второй год «защищает безопасность Европы». По его словам, это нивелирует весь гигантский вклад Польши в победу Украины.
Проблемы с поставками топлива начались на Украине на фоне перекрытия границы с Польшей, сообщил ранее замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире украинского телемарафона.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».
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«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины, цена которой слишком высока?» — задал в конце своего обращения Садовой вопрос на польском языке.
Напомним, польские перевозчики с 6 ноября начали блокировать автомобильные пункты пропуска, которые находятся на границе с Украиной. В их требования входили: восстановление отмененной системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановка действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после февраля прошлого года и проведение их проверки, а также раздел очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на пунктах пропуска — «Корчева — Краковец», «Хребенное — Рава-Русская», а также «Дорохуск — Ягодин».
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Артем Путинцев