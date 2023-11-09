«Мы близки к третьей мировой»: Трамп сделал заявление о перспективах США

Фото: РИА Новости/ Александр Имедашвили
Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки стали как никогда близки к третьей мировой войне.
Такое заявление Трамп сделал во время своей предвыборной гонки во Флориде.
По мнению политика, человек, который не может спуститься со сцены не споткнувшись - не может отвечать за переговоры по ядерному оружию.
Ранее сын Трампа заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине.
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«Мы близки к тому, что страны не будет совсем. Мы также близки к тому, что мы будем втянуты в третью мировую войну, войну, которую никто даже не мог себе представить. Мы очень близки», - прокомментировал ситуацию Трамп.
Ранее сын Трампа заявил, что никто из простых американцев не поддерживает продолжение помощи Украине.
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Евгения Парфентьева