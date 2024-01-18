МИД: Дания присоединится к коалиции США по борьбе с хуситами

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Дания присоединится к возглавляемой США коалиции, созданной для борьбы с атаками со стороны движения хуситов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена.
Ранее сообщалось, что США вместе с не менее чем пятью союзниками намерены создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли Североатлантического альянса будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.
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Екатерина Коршунова