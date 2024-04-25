МИД РФ отреагировал на решение Латвии об отказе от преподавания русского

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Риги об отказе от преподавания русского языка как второго иностранного в школах как шовинизм и дискриминацию. Об этом Захарова сообщила на брифинге.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что такая политика — это прямое нарушение базовых прав человека, в том числе право на родную речь, культуру и традиции, которые закреплены во множестве документов. По информации Минобрнауки Латвии, более половины образовательных учреждений выбирают русский язык в качестве второго иностранного.
Отмечается, что граждане Литвы не хотят терять возможность изучения русского языка.
Ранее в МИД РФ сообщили, что принятые поправки в миграционное законодательство Латвии являются дискриминацией российских граждан, проживающих на её территории.
Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.
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Отмечается, что граждане Литвы не хотят терять возможность изучения русского языка.
Ранее в МИД РФ сообщили, что принятые поправки в миграционное законодательство Латвии являются дискриминацией российских граждан, проживающих на её территории.
Напомним, 23 апреля правительство Латвии приняло решение отказаться от изучения русского языка в качестве второго иностранного. Школьникам с 2026 года будут предлагать изучать один из официальных языков Европейского союза или Европейской экономической зоны.
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Екатерина Коршунова