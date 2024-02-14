МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных

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Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за слов ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, которые не владеют узбекским языком.
Отмечается, что заявления Кудратходжаева о людях, которые говорят на русском языке, были оценены ведомством как «крайне оскорбительные и выраженные в абсолютно неприемлемой форме». МИД РФ отмечает, что данные высказывания противоречат отношениям глубоко стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.
В ведомстве также выразили уверенность в том, что с речь Кудратходжаева не поддерживает абсолютное большинство граждан Узбекистана. Российский МИД надеется на то, что в скором времени Министерство иностранных дел Узбекистана даст комментарий по сложившейся ситуации.
Напомним, в одном из интервью Шерзод Кудратходжаев сказал, что жители Узбекистана, которые не знают узбекского языка, — «либо оккупанты, либо идиоты».
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В ведомстве также выразили уверенность в том, что с речь Кудратходжаева не поддерживает абсолютное большинство граждан Узбекистана. Российский МИД надеется на то, что в скором времени Министерство иностранных дел Узбекистана даст комментарий по сложившейся ситуации.
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Екатерина Коршунова