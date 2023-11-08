Министр спорта Украины Вадим Гуцайт подал в отставку

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В киевских властных структурах продолжается разброд и шатание. В отставку подал министр спорта и молодежной политики Украины русофоб Вадим Гуцайт.
Одной из последних акций украинского министра явилось то, что он разослал письма решительно во все международные спортивные инстанции и потребовал, чтобы атлеты из России и Белоруссии ни в коем случае не оказались ни на одном соревновании в мире, а главное — на Олимпиаде 2024 года в Париже. Такая «спам-рассылка» пришлась не по нраву даже главе МОК Томасу Баху, отнюдь не замеченному в пророссийских настроениях. Он осудил Гуцайта за излишнюю спесивость.
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Александр Бойцов