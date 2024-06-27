Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри

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В России готовится законопроект о недопущении распространения идеологии бездетности (англ. childfree - «свобода от детей»). Министерство юстиции РФ намерено следить за этой инициативой депутатов.
Об этом рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов. Он отметил, что основная идея состоит в создании соответствующих условий для рождения детей. Ведомство планирует оценивать предложения в этой сфере и соответствующим образом на них реагировать.
Существуют моменты, связанные с пропагандой бездетности, подчеркнул замминистра. При этом в таком деликатном вопросе важно сохранять объективность, быть аккуратным и «не допускать перегибов», заключил Вуколов.
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