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Минюст пообещал следить за инициативой депутатов запретить идеологию чайлдфри

27 июня 2024, 15:29
Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

В России готовится законопроект о недопущении распространения идеологии бездетности (англ. childfree - «свобода от детей»). Министерство юстиции РФ намерено следить за этой инициативой депутатов.


Об этом рассказал РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов. Он отметил, что основная идея состоит в создании соответствующих условий для рождения детей. Ведомство планирует оценивать предложения в этой сфере и соответствующим образом на них реагировать.

Существуют моменты, связанные с пропагандой бездетности, подчеркнул замминистра. При этом в таком деликатном вопросе важно сохранять объективность, быть аккуратным и «не допускать перегибов», заключил Вуколов.

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#рф
#минюст рф
#законопроект
#форум
Василенко: власти Украины маскируют вспышку холеры в Херсоне под брюшной тиф
27 июня 2024, 15:21

Фото: istockphoto/Ivan Zhaborovskiy

Власти Украины отрицают эпидемию холеры во временно подконтрольном Киеву Херсоне и маскируют ее под брюшной тиф. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
«Украинские власти пытались замаскировать вспышку холеры под тиф. Они отрицают вспышку холеры и вообще ничего не говорят о ней населению», — сказал Василенко.

Собеседник отметил, что вспышка вызвана вибрионом холерным, попавшим из Днепра в питьевую воду. Он также добавил, что ввиду отсутствия электричества скважины на правом берегу области не обслуживают.

Ранее участники пророссийского подполья сообщали, что украинским властям не нужна паника, поэтому они всячески отрицают и скрывают факт эпидемии.

Роспотребнадзором направлен запрос Европейскому бюро ВОЗ для подтверждения информации о вспышке заболевания во временно подконтрольной ВСУ части региона.

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Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники

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Мятеж против союзника России: что известно о госперевороте в Боливии и чего требовали мятежники
В Боливии произошла попытка государственного переворота: причины, требования оппозиции
27 июня 2024, 15:06

Фото: Istockphoto / Aoraee

Попытка госпереворота произошла в Боливии. Военные штурмовали дворец президента с использованием тяжелой и бронированной техники. О том, кто возглавил вооруженный мятеж и чего требовали захватчики расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о попытке госпереворота в Боливии


Военные начали штурм дворца президента днем 26 июня. Глава вооруженного мятежа собрал вооружённые войска и технику возле дворца на площади Мурилью в Ла-Пасе. Возглавлял вооруженный мятеж генерал Хуан Хосе Суньига, в настоящее время он задержан. Оппозиция выдвигала требование о возврате демократии и освобождении политзаключенных.

Главарь мятежников настаивал также на освобождении из-под стражи бывшего президента страны Жанин Аньес.

«Пусть это будет новая демократия, настоящая демократия. Мы требуем немедленного освобождения всех политических заключенных. Не может быть, чтобы люди были заключены в тюрьму за выполнение приказа», — выдвинул свои требования Суньига.

На деле мятежники призывали к освобождению губернатора департамента Санта-Крус Луиса Фернандо Камачо, который является подозреваемым по делу госперевороте в 2019 году.

Как развивались события в Боливии: какой итог


Лидер оппозиции обвинил главу государства в унижении армии и коррупции. Президент Боливии вышел на связь с Суньигу и призвал его распустить солдат, однако его требования выполнены не были. Через некоторое время президент обратился к народу, озвучил намерение сохранить демократию, сменил высшее военное руководство и назначил Хосе Уилсона Санчеса новым командующим армией.

Новоназначенный генерал приказал военным покинуть площадь. Мятежники свернули войска и технику, госпереворота удалось избежать.


Задержание лидера мятежа в Боливии


По распоряжению прокуратуры лидер мятежа Суньиги был задержан. По информации местных СМИ, он заявил правоохранителям, что инициатором произошедшего якобы был сам глава государства. Слова поддержки на фоне решения Арсе о кадровых перестановках в военном руководстве страны выразили: Чили, Гондурас, Евросоюз и ряд других стран.


Что известно о президенте страны Боливии


События в Боливии в своем телеграм-канале прокомментировал политолог, философ Александр Дугин. Он напомнил о том, что в июне президент Луис Арсе, невзирая на осуждение западных стран, прибыл в Россию для встречи с Владимиром Путиным. А Суньига, по мнению Дугина, является «купленным глобалистами генералом».

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В Госдуме отреагировали на создание ЕC механизма изъятия активов РФ
Депутат ГД Кирьянов усомнился в возможности изъятия Евросоюзом активов России
27 июня 2024, 15:01

Фото: istockphoto/sinonimas

В Госдуме сомневаются, что Евросоюз может изъять российские активы. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат ГД Артем Кирьянов. В частности, речь идет о возможном росте исков в отношении РФ со стороны представителей Евросоюза.
«Какого-то большого количества исков или резкого взрывного роста претензий в отношении России точно не будет. Россия, однако, будет готова и самостоятельно отстаивать национальные интересы государств», — сказал парламентарий.

Он добавил, что в ЕС выдали «реактивную» норму в ответ на указ президента России Владимира Путина о том, что при санкционной борьбе Россия вправе отчуждать собственность иностранных физических и юрлиц, компенсируя тем самым убытки, которые получили структуры РФ.

Ранее стало известно, что в ЕС приняли новый пакет антироссийских ограничений, куда вошли суда «теневого флота», перевозящие российские энергоресурсы.

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#россия
#евросоюз
#госдума
#санкции
#новости
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В Британии назвали ядерные учения России ответом на эскалацию украинского конфликта
DailyMail: ядерные учения России проходят на фоне ухудшения отношений с Западом
27 июня 2024, 14:50

Фото: IStock/Gerasimov174

Вооруженные силы России проводят ядерные учения на фоне ухудшения отношений с Западом. Об этом написало британское издание DailyMail (DM).
«Пугающая видеозапись демонстрирует, как мобильные стратегические комплексы "Ярс" перемещают из ангаров в лесистую местность в районе отдаленной Иркутской области в Сибири для возможного боевого применения», — заявили в DM.

Издательство считает, что подобные действия являются сигналом для Запада, поскольку дальность полета ракет составляет 12 тысяч километров. Это позволяет без особых проблем нанести удары по Европе и США, сообщили журналисты агентства.

Ранее американское издательство Responsible Statecraft писало, что проведение ядерных учений в России усиливает необходимость урегулирования конфликта на Украине.

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#план
#нато
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#ядерное оружие
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Володин обвинил Бастрыкина в оскорблении народа фразой о «государственной дуре»
27 июня 2024, 14:38

Фото: РИА Новости/ Екатерина Штукина

Фразой о «государственной дуре» в адрес Госдумы глава СК Александр Бастрыкин оскорбил народ. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
«Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ», — сказал депутат.

Ранее Бастрыкин в рамках сессии Петербургского международного юридического форума сделал следующее заявление.

«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — произнес глава Следственного комитета, а затем извинился.

Обсуждались вопросы миграционной политики. Бастрыкин считает, что в отношении мигрантов нужны соответствующие законы в связи с напряженностью и тревожностью ситуации, которые могут принять парламентарии.

Также глава СК раскритиковал прокуратуру, отменявшую, со слов Бастрыкина, возбуждение Следкомом уголовных дел по преступлениям, связанным с мигрантами. Из-за этого ведомства конфликтуют.

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#россия
#санкт-петербург
#следственный комитет
#госдума
#скандал
#вячеслав володин
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Песков ответил на сообщения об отправке инженерных войск из КНДР в ЛДНР
27 июня 2024, 14:14

Фото: Сайт Кремля

Информацию о намерениях Северной Кореи отправить инженерные войска в Донецкую и Луганскую народные республики (ЛДНР) прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Я не знаю, о чём идёт речь», — сказал пресс-секретарь российского президента.

В рамках государственного визита в КНДР глава государства Владимир Путин подписал со своим северокорейским коллегой Ким Чен Ыном договор, который предусматривает всеобъемлющее стратегическое партнерство двух государств.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что Республика Конго является перспективной для России страной. Лидер демократической республики Дени Сассу-Нгессо сейчас находится в РФ с государственным визитом. Одна из тем для обсуждения у глав государств будет посвящена конфликту на Украине.

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«Государственная дура»: Депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента

В МИДе заявили о непонимании Западом угрозы ядерного конфликта
#россия
#кндр
#лнр
#днр
#дмитрий песков
#владимир путин
#новости
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МВД: Девять из десяти IT-преступлений в РФ совершаются с территории Украины
27 июня 2024, 14:11

Фото: istockphoto/NanoStockk

Подавляющее большинство, а именно более 90% преступлений в IT-сфере в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины с использованием технологических наработок НАТО.
Об этом сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. Во время своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что фактически против России ведётся информационно-диверсионная война, в которой украинцы активно используют технологии, предоставляемые им Западом.

Авдейко также рассказал, что почти в 40 субъектах Российской Федерации правоохранителями было изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивавших работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Все эти средства использовались в преступных целях.

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#технологии
#форум
#украина
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«Государственная дура»: Депутат счел хамством слова Бастрыкина о работе парламента
Российский парламентарий возмутился словами Бастрыкина о «государственной дуре»
27 июня 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Слова председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о деятельности Государственной думы являются хамством. Об этом заявил депутат нижней палаты парламента Евгений Попов.
В своём телеграм-канале он опубликовал фрагмент выступления главы СК на полях Петербургского международного юридического форума, в котором он задаёт женщине-депутату вопрос о мигрантах.

«Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша государственная дура», — буквально сказал Бастрыкин.

Парламентарий возмутился «допросом» его коллеги-депутата главой Следственного комитета. Он предложил Бастрыкину самому прийти в Госдуму и высказать представителям фракций свои предложения относительно миграционного законодательства. Попов также добавил, что если у того нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его, и выразил надежду, что это и будет оперативно сделано.

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#парламент
#законы
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В МИДе заявили о непонимании Западом угрозы ядерного конфликта
Рябков: Запад не видит растущей опасности ядерного конфликта
27 июня 2024, 13:45

Фото: IStock/Gerasimov174

Россия не видит у Запада понимания растущей опасности ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам политика, непонимание западными странами серьезности положения требует принятия Россией внушительных мер. Эскалация НАТО и США конфликта на Украине не имеет конца, добавил он.
«Поэтому ядерная тема звучит все громче. Люди на той стороне, привыкшие в последние годы ограничиваться глупыми, пустыми обвинениями России в распространении дезинформации, пропаганды, не утруждая себя <...> какими-то размышлениями и контраргументами, просто повторяют одно и то же», — констатировал Рябков.

Он пояснил, что руководители западных стран не способны посмотреть на ситуацию объемно и оценить риски использования ядерных вооружений.

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