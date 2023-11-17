МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших высокопоставленных украинских чиновников, сообщает 17 ноября РИА Новости. Речь идёт о бывшем исполняющем обязанности главы администрации украинского президента Сергее Пашинском, а также бывшем и.о. главы МИД Украины Андрее Дешице.
Несколько дней назад Следственный комитет России заочно предъявил обвинение им и экс-премьеру Украины Яценюку. В сообщении ведомства указывалось, что на данный момент принимаются меры к их розыску и заключению под стражу.
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