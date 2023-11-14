MWM: Западные наёмники перебираются с Украины в Израиль

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Наёмники стран Запада, которые ранее участвовали в боях на стороне Украины в районе Запорожья, теперь пополнили ряды Армии обороны Израиля, хотя в ЦАХАЛ и заявляют, что ничего об этом не знают. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
«Участие иностранных боевиков со всего западного мира на стороне украинского правительства получило широкую огласку на международном уровне, при этом оценки их численности, роли и эффективности сильно различаются», — отмечает MWM.
В целом, наёмники на Украине делятся на три категории: профессиональные военные, сотрудники спецслужб и добровольцы.
Перенаправление иностранных формирований в регион Ближнего Востока связано с обострением палестино-израильского конфликта. Вследствие этого, подчеркивают авторы публикации, Вашингтон может потерять интерес к поддержке Украины из-за перенаправления иностранных формирований в Израиль — а следом за ним это сделает и Европа.
Ранее разведчики Воздушно-десантных войск РФ рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Один из военнослужащих также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины.
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В целом, наёмники на Украине делятся на три категории: профессиональные военные, сотрудники спецслужб и добровольцы.
Ранее разведчики Воздушно-десантных войск РФ рассказали, что под Работино в Запорожской области присутствуют французские наемники, действующие в качестве снайперов. Один из военнослужащих также рассказал, что в зоне спецоперации видел большое количество темнокожих иностранцев, которые сражаются на стороне ВС Украины.
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Артем Путинцев