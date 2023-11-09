MWM заявил о превосходстве России перед НАТО из-за уникального оружия

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Российская Федерация обладает зенитной ракетой, которая производит боеприпасов для ПВО больше, чем все страны НАТО вместе, и не имеет аналогов в мире. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).
«Загоризонтная ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции так, как не способна ни одна система в мире, кроме российских», — говорится в публикации.
Авторы отметили, что на способность зенитных ракет поражать цели негативно влияет изгиб поверхности земли, охарактеризовав при этом возможности российской ракеты как «бесподобные».
«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях (по выпуску зенитных ракет. — Прим. ред.) над всеми странами НАТО вместе взятыми», — заключили обозреватели.
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