На щите монумента «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия

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Щит монумента «Родина-мать» в Киеве, на котором год назад по указанию властей герб СССР заменили на трезубец, покрылся ржавчиной. Об этом рассказал директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.
По его словам, это произошло из-за недостаточной защищённости от влаги и ветра того места, где был приварен трезубец, передаёт украинское издание «Страна.ua». Поэтому швы находятся под угрозой и уже пожелтели, хотя в качестве материала и использована нержавеющая сталь, добавил Кривцун. Коррозию обнаружили после недавнего обследования монумента с помощью дронов.
Он рассказал, что согласование института, которым он руководит, пытались получить уже после проведения сварочных работ, однако специалист ответил отказом. Он дал понять, что ответственность за ржавый трезубец должны нести те, кто осуществлял сварку.
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Александр Бойцов