На Украине заявили, что Зеленский стал богаче Илона Маска

Стремление Армении вступить в Евросоюз не обещает ничего хорошего, что видно на примере Украины. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя решение Еревана поддержать предложение о начале присоединения к ЕС. По его мнению, Армения столкнется с вмешательством Европы во внутренние дела страны, требованиями изменить политический курс и посягательством на суверенитет.