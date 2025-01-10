Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.
По ее словам, команда предводителя киевского режима превратила страну в глобальный мошеннический центр. Панченко выразила мнение, что Зеленский уже стал богаче американского миллиардера Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в европейские страны из меркантильных соображений.
Журналистка добавила, что с начала спецоперации прибыль от различных мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.
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Екатерина Коршунова