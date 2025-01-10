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На Украине заявили, что Зеленский стал богаче Илона Маска

Журналистка Панченко: Зеленский стал богаче Илона Маска
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский обогатился на мошеннических схемах и не заинтересован в продолжении транзита газа через Украину в Европу. Об этом в соцсети X написала украинская журналистка Диана Панченко.


По ее словам, команда предводителя киевского режима превратила страну в глобальный мошеннический центр. Панченко выразила мнение, что Зеленский уже стал богаче американского миллиардера Илона Маска и не собирается разрешать транзит российского газа в европейские страны из меркантильных соображений.

Журналистка добавила, что с начала спецоперации прибыль от различных мошеннических схем для Зеленского и его приближенных в 30 раз превысила доход от транзита газа за аналогичный период.

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Депутат Госдумы Федоров дал комментарий насчет угроз ДШРГ «Русич»
10 января 2025, 07:17

Фото: iStock/ANGHI

Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров высказал свое мнение о поступившей ранее угрозе в его адрес от представителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Свою точку зрения он сообщил в интервью изданию Daily Storm.
Угроза была озвучена 6 января владельцем Telegram-канала, который заявил, что может расправиться с народным избранником с помощью холодного оружия.

Федоров отметил, что подобные слова подтверждают его опасения о возможных попытках дестабилизации ситуации в России. Он подчеркнул, что противники страны, в первую очередь из США, могут пытаться разжигать этническую ненависть и провоцировать беспорядки по аналогии с событиями на Майдане в Киеве.

Депутат выразил желание выяснить личность автора угрозы и предположил, что это может быть человек, придерживающийся взглядов запрещенной фашистской идеологии.

Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Российские банки и предприятия попали под мощные санкции Японии
В Японии ввели санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025, 06:05

Фото: iStock/Mihrzn

Правительство Японии приняло новые антироссийские меры, расширив список санкций. Под ограничения попали 11 физических лиц, 51 юридическое лицо и три российских банка: ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Эти данные были опубликованы японским кабинетом министров в пятницу.
Санкции включают заморозку активов ряда лиц, включая генерального директора «Алросы» Павла Маринычева, первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова и главу «ПСВ Технологии» Сергея Петрова. Среди организаций под санкции попали НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и другие предприятия.

Кроме того, Япония запретила экспорт в Россию 335 видов товаров, включая капсаицин, используемый в промышленности, а также детали для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов. В рамках экспортных ограничений меры затронули 22 российские компании, передает ТАСС.

Дополнительно санкции введены против 31 компании из восьми стран: Китая (18), Турции (8), Киргизии (2), а также Казахстана, Таиланда и ОАЭ. Заморозка активов также коснулась одного гражданина Северной Кореи и грузинского MRB Bank.

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Трамп начал подготовку ко встрече с Путиным
Reuters: Трамп объявил о начале подготовки ко встрече с Путиным
10 января 2025, 04:45

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Трансляцию выступления вели Fox News.
По словам Трампа, инициатива исходит от российской стороны, которая выразила желание провести переговоры.

«Он хочет встретиться, и мы это организуем», — сказал Трамп о контакте с Путиным, передает Reuters.
Выступая перед республиканскими губернаторами во Флориде, Трамп также упомянул, что рассматривается возможность трехсторонней встречи с участием китайского лидера Си Цзиньпина. Однако этот вопрос все еще остается открытым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль пока не получал официальных запросов от команды Трампа. Он отметил, что любые договоренности могут быть обсуждены только после инаугурации избранного президента США.

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Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины

*Признан Минюстом России иноагентом
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Италия обозначила свою позицию по поддержке Украины
Мелони пообещала Зеленскому обеспечить наилучшие позиции на переговорах
10 января 2025, 03:19

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила готовность продолжать поддержку Украины, встретившись с Владимиром Зеленским во время его необъявленного визита в Рим. Об этом сообщили в правительственном Дворце Киджи, информацию можно увидеть на сайте правительства Италии.
«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — гласит сообщение.
Переговоры, длившиеся около часа, были направлены на укрепление позиций Киева на пути к достижению справедливого и долгосрочного мира. Мелони заверила, что Италия продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине, чтобы создать наилучшие условия для защиты её интересов.

В пятницу, 10 января, Зеленский планирует встретиться с президентом Италии Серджо Маттареллой.

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Литва заявила, что Калининградская область исторически принадлежит ей
Президент Литвы Науседа заявил о притязаниях на Калининградскую область
10 января 2025, 02:58

Фото: iStock/NejauPhoto

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с заявлениями, что Калининградская область якобы имеет историческую принадлежность к Литве.
«Как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом», — указал политик.
Поводом для его высказываний в соцсети X стало переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Он заявил, что последние следы литовской культуры в области необходимо сохранить и что Калининград должен носить литовское название.

«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», — написал президент.
Калининградская область, как часть Восточной Пруссии, была включена в состав СССР после Второй мировой войны на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций. 9 апреля 1945 года Красная армия освободила Кенигсберг, а в июле 1946 года город был переименован в Калининград.

В контексте заявлений Науседы важно отметить, что Россия не раз подчеркивала территориальную принадлежность Калининградской области, опираясь на международные соглашения и исторические факты.

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Байден задремал в первом ряду на похоронах Джимми Картера
Fox News: Байден уснул в первом ряду на похоронах экс-президента США Джимми Картера
10 января 2025, 01:39

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Действующий президент США Джо Байден оказался в центре внимания из-за инцидента на траурной церемонии в память о Джимми Картере, бывшем президенте страны, который скончался в возрасте 100 лет. В Fox News сообщили, что Байден, находясь в первых рядах, задремал прямо во время церемонии прощания.
«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — поражается телеканал.
Камеры зафиксировали, как американский лидер сидел с закрытыми глазами, слегка наклонившись вперед, положив руки на колени. Рядом с ним находилась вице-президент Камала Харрис и другие лидеры Демократической партии.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год, его смерть стала значимой утратой для страны. Поведение Байдена вызвало критику в американских СМИ, отметивших, что такой момент требует большего уважения и внимания.

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В США приняли законопроект о санкциях против МУС
Конгресс США одобрил законопроект о санкциях против МУС из-за преследования Израиля
10 января 2025, 01:31

Фото: iStock/rarrarorro

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Международного уголовного суда (МУС) в ответ на его действия в отношении израильского руководства. Об этом стало известно из результатов голосования, опубликованных во время прямой трансляции заседания.
«Законопроект принят», — передает РИА Новости слова из сообщения клерка палаты в зале заседаний.
Документ, поддержанный республиканцами, позволяет США вводить санкции против лиц, участвующих в расследованиях, арестах или судебных преследованиях граждан Америки или представителей стран-союзников, включая Израиль, Японию, членов НАТО и Тайвань.

Согласно новому закону, сотрудникам МУС и их ближайшим родственникам могут быть отказаны визы на въезд в США, а уже выданные визы могут быть аннулированы с последующей депортацией. Санкции также распространятся на лиц, оказывающих материальную или техническую поддержку МУС.

Ранее в ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях в секторе Газа.

Также 24 ноября сообщалось, что в США пригрозили союзникам санкциями, если они арестуют Нетаньяху.

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#нато
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Политолог раскрыл, к чему приведет стремление Армении вступить в Евросоюз
Политолог Шаповалов: стремление Армении в Евросоюз не обещает ничего хорошего
09 января 2025, 22:00

Фото: iStock/Diy13

Стремление Армении вступить в Евросоюз не обещает ничего хорошего, что видно на примере Украины. Об этом заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя решение Еревана поддержать предложение о начале присоединения к ЕС. По его мнению, Армения столкнется с вмешательством Европы во внутренние дела страны, требованиями изменить политический курс и посягательством на суверенитет.
«Мы знаем, насколько сильны в настоящее время позиции евроскептиков в целом ряде стран Евросоюза, и, в общем-то, это не случайно, поскольку евробюрократия создает серьезные проблемы для экономического развития, для самостоятельности, в конце концов, и суверенитета тех или иных стран», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.
В свою очередь первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что Армению в Евросоюзе ждет только гибель. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что страна шаг за шагом повторяет путь Украины к пропасти, за которой ее ждет вооруженный конфликт с соседями.
«Характерно, что в ЕС и НАТО даже намеком пока не высказались о возможности вступления туда Армении. Ереван там никому не нужен, а все эти обещания используются лишь как морковка, подвешенная на удочке перед осликом, чтобы заманить Армению туда, где ее, скорее всего, ждет гибель», — пояснил депутат.
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Профессор Еремина: Европа медленно сползает в кризис из-за конфликта на Украине
09 января 2025, 21:57

Фото: iStock/Cylonphoto

Европа постепенно сползает в кризис из-за финансовых потерь, вызванных решением поддерживать Киев в украинском конфликте. Об этом заявила профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина, комментируя слова президента Республики Сербской Милорада Додика о многомиллиардных потерях европейских стран из-за конфликта на Украине.
Она подчеркнула, что назвать точные цифры не получится из-за отсутствия данных и большого количества параметров, в том числе недополученной прибыли, нереализованной выгоды, инфляции и деловой активности.
«Даже по этим критериям можно говорить о сокращении объемов инвестиций, о падении уровня доверия финансовым институтам, правительственным решениям, о сокращении вообще деловой активности — то есть нет развития. <…> Наибольшей пострадавшей, конечно, является Германия. Немецкая экономика, которая ухнула буквально в яму», — поделилась эксперт в беседе с RT.
Тем временем член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн признал, что прекращение поставок российского газа через Украину приведет к серьезному росту цен на газ уже в этом месяце. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что в первую очередь пострадают беднейшие слои населения.
«В первую очередь это ударит по беднейшим слоям населения Германии, Австрии и других стран Западной Европы, которые могут оказаться не в состоянии оплачивать такие высокие счета за газ. В результате зимой люди рискуют остаться в своих домах и квартирах без отопления», — пояснил немецкий депутат.
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