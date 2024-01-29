Радио1
Главная / Новости / Политика/ На Украине заявили о потере части суверенитета

На Украине заявили о потере части суверенитета

Депутат Рады Радина: Украина потеряла часть суверенитета для борьбы с коррупцией
29 января 2024, 13:18
Фото: istock / Liukov

Фото: istock / Liukov

Украине пришлось утратить частью своего суверенитета, чтобы бороться с распространением коррупции. Об этом заявила председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью испанской газете El Pais.

«На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные — прим. ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — отметила Радина.
Помимо этого, она указала, что комитет антикоррупционной политики в первую очередь беспокоится обеспечением антикоррупционных учреждений, ресурсами мандатами, и полномочиями чтобы их работа была грамотной и независимой.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#работа
#страны
#интервью
#украина
#коррупция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле раскрыли, будет ли Путин участвовать в дебатах
Песков: Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
29 января 2024, 14:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не примет участие в предвыборных дебатах. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент не участвует в предвыборных дебатах», - заявил Песков.

При этом он не ответил на вопрос журналистов о получении Путиным удостоверения кандидата в президенты. По словам Пескова, данную информацию могут предоставить в избирательном штабе.

Ранее центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Читайте также:

Более 87% британцев хотят видеть Путина премьер-министром Великобритании

ЦИК РФ рассмотрит вопрос регистрации Путина на выборы президента 29 января

Песков раскрыл, сколько будет продолжаться русофобия на Западе
#выборы
#президент
#цик
#жители
#комиссия
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский объяснил необходимость помощи Украине угрозой третьей мировой войны
Зеленский: чтобы не было третьей мировой войны, нужно давать оружие Украине
29 января 2024, 14:33

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что Запад должен помогать Киеву из-за угрозы начала третьей мировой войны.

«Можно и геополитически, и финансово остановить РФ с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, третьей мировой войны», — заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что для избежаний войн в других государствах, нужно помогать Украине.

Ранее Зеленский признал случаи насильственной мобилизации в стране. Украинский лидер обратился к военным и депутатам с запросом внести в новый законопроект о мобилизации поправки, «чтобы не было шансов ходить по улицам». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#президент
#интервью
#владимир зеленский
#запад
#рф
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Андрей Воробьёв рассказал о кадровых изменениях в правительстве
29 января 2024, 12:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил рассмотреть Мособлдуму вопрос о назначении Евгения Акимовича Хромушина на должность министра энергетики и вице губернатора.
«Мы сейчас приступаем к трансформации и модернизации тепловой энергии и электроэнергии. Эта работа потребует привлечения новых членов команды, которые должны за этот отопительный сезон сделать полностью анализ тепловой системы снабжения и выявить все риски. Я знаю, что главы и руководители теплосетей тоже участвуют в этом анализе. Мы должны четко понимать, что в первую очередь необходимо будет предпринять в части концессии, ремонта и модернизации тепловой энергии», — отметил Андрей Воробьёв.

Кроме этого, он рассказал, что Александр Юрьевич Самарин займет пост советника губернатора Московской области. Для оперативной работы и особого внимания в муниципалитетах, которые происходили аварии на теплосетях.

Стоит отметить, что в ходе совместной работы будут реализованы оперативные мероприятия для обеспечения стабильно теплоснабжения в городских округах.

Читайте также:

Воробьёв и Новак запустили в Королёве головной газораспределительный пункт

Андрей Воробьёв обсудил вопросы в сфере ЖКХ с министром РФ Файзуллиным

Губернатор Воробьёв обсудил со спикером Госдумы Володиным законы в сфере ЖКХ
#андрей воробьёв
#работа
#отопительный сезон
#пост
#аварии
#мероприятия
#евгений хромушин
#александр самарин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента
ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах
29 января 2024, 12:08

Фото: сайт Кремля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Владимира Путина на президентские выборы России, который должны состоятся в марте. Об этом информирует ТАСС.

В комиссии уточнили, что из всех подписей, поданных в поддержку кандидатуры Путина только доли процента оказались недействительными.

«Количество представленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недействительными, составляет 314 тысяч 909 подписей, что является достаточным для регистрации кандидата», — передает издание текст материалов ЦИК.
Напомним, президентские выборы в 2024 году пройдут с 15 по 17 марта. При этом, жители 29 регионов Российской Федерации смогут принять участие в голосовании дистанционно.

Ранее стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#выборы
#цик
#жители
#комиссия
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуситы сообщили о ракетной атаке на американский корабль
29 января 2024, 11:24

Фото: istockphoto/bpawesome

Йеменские шиитские ополченцы-хуситы сообщили о ракетной атаке на корабль Военно-морских сил (ВМС) США Lewis B. Puller в Аденском заливе.
Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале.

«В ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller, плывущему в Аденском заливе», —заявил представитель хуситов.
По данным Сариа, в среди задач судна было снабжение американских сил, которые участвовали в ударах по Йемену.

Ранее сообщалось, что трое американских военных погибли при атаке беспилотника на военную базу США в Иордании. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования ВС США. Также отмечается, что как минимум 25 солдат получили ранения. Согласно данным командования американской армии, база расположена недалеко от границы с Сирией.

Читайте также:

The Telegraph: для разгрома хуситов ВМС Британии не достаёт огневой мощи

Иранские ВМС захватили танкер с контрабандным топливом

На военную базу США в Иордании произведена атака, есть погибшие
#ракета
#ракетный удар
#хуситы
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о темах будущих переговоров Путина и Эрдогана
РИА Новости: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят Украину и зерновую сделку
29 января 2024, 10:00

Фото: istock / george tsartsianidis

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить Украину и зерновую сделку. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Анкаре.

«Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента [Эрдогана - прим.ред.] в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс», — заявил собеседник агентства.
Он также напомнил, что сейчас черноморская зерновая инициатива приостановлена и не выполняет свои функции. Глава Турции намерен обсудить с Путиным возможности возобновить соглашение. Помимо этого, руководители государств также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Ранее стало известно, что среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#соглашение
#владимир путин
#президент
#призыв
#новости
#реджеп тайип эрдоган
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа на удар по американским военным
Bloomberg: Байден столкнулся с требованиями ответа после удара по базе США
29 января 2024, 09:22

Фото: istock / rarrarorro

Президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с требованиями жесткого ответа после атаки американское военной базы в Иордании. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на анонимного высокопоставленного чиновника.

Авторы материала пишут, что из-за действий администрации президента страны по предотвращению эскалации конфликта чиновники и конгрессмены выражают недовольство. По данным собеседника агентства, атака военной базы США, очевидно, спровоцирует более жесткую реакцию, чем предпринятые до этого меры после начала конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Член комитета Сената Штатов по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что реакции администрации президента только вызвала новые удары.

«Пришло время действовать быстро и решительно, чтобы это увидел весь мир», — заявил Уикер.
Ранне в США сообщили, каким образом Вашингтон ответит на гибель своих военных в Иордании. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#сша
#чиновники
#мир
#байден
#атака
#джо байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Греции возмутились опустошающими склады армии украинскими фурами
Греческий Депутат Велопулос: украинские фуры опустошают склады греческой армии
29 января 2024, 08:24

Фото: istock / maksicfoto

Лидер оппозиционной фракции «Эллиники Лиси» в парламенте Греции Кириакос Велопулос высказался о намерениях властей отправить Киеву снаряды, указав, что грузовики уже выдвинулись с армейских баз в деревне Кехрие.

«Дело становится масштабнее и опаснее, если все это правда! Грузовики с украинскими номерами «опустошают» склады боеприпасов в Кехрие?» — выразил возмущение политик.
Как утверждает депутат, чтобы вывезти припасы, за день приезжают более 17 большегрузных фур.

«Если все это правда, то это измена!» – заявил Велопулос.
Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса очередных поставок вооружения для Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

#дело
#депутат
#лидер
#греция
#украина
#боеприпасы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Венгрии резко ответили на угрозы Евросоюза из-за Украины
Министр по делам ЕС Бока: Будапешт не поддастся на шантаж ЕС по вопросу Украины
29 января 2024, 07:46

Фото: istock / rarrarorro

Венгрия не будет поддаваться на шантаж Евросоюза, которые желает склонить Будапешт к одобрению оказания дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом написал Янош Бока, министр по делам Евросоюза в Facebook*.

«Венгрия не поддастся на шантаж! По сообщениям прессы, в документе <…> утверждается, что если на саммите ЕС 1 февраля не будет принято решение о финансировании Украины, то государства-члены публично заявят, что не могут представить, что Венгрия когда-нибудь получит причитающиеся ей средства из-за неконструктивного поведения премьер-министра», – сообщил политик.
Бока подчеркнул, что такие сведенья снова подтверждают то, что Европейский союз использует доступ к своим фондам в политических целях, и между доступа к ним и помощью Киеву нет ничего общего. По словам министра, Будапешт продолжит принимать участие в переговорах, но на шантаж реагировать не будет.

Ранее британская газета FT сообщала, что из-за отказа Венгрии помогать Киеву ЕС может подорвать её экономику. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Госдуме предложили разместить ядерное оружие около США

Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»

В Словакии заявили, что конфликт на Украине нельзя решить на поле боя

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
#министр
#ес
#венгрия
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф