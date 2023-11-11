На Западе сделали неожиданное заявление о членстве Украины в НАТО

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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс без утраченных территорий. Об этом сообщает Guardian.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции саммита блока в Вильнюсе сообщил, что страны-участницы НАТО приняли решение отменить первый этап вступления Украины в альянс.
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