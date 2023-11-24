NBC: Байден заставил Нетаньяху пойти с ХАМАС на сделку по обмену заложниками

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Американский лидер Джозеф Байден убедил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху пойти на сделку по обмену заложниками с палестинским движением ХАМАС, об этом сообщает NBC со ссылкой на израильского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
Источник СМИ сообщил, что израильский премьер не хотел заключать договорённостей с ХАМАС в том виде, в котором мы видим их сейчас, и если бы не давление со стороны Байдена – никакой сделки не совершилось бы.
Напомним, первые 24 заложника, освобожденные из плена ХАМАС в секторе Газа, уже были переданы в руки сотрудников Красного Креста. Премьер-министр Сеттха Тхависин также подтвердил, что 12 граждан Таиланда, которые находились в палестинском плену, были благополучно освобождены из плена и совсем скоро будут переданы сотрудникам посольства.
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«Это была сделка Байдена, а не сделка Нетаньяху», - подытожил собеседник телеканала.
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Евгения Парфентьева