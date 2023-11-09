«Не осталось другого пути»: Слуцкий высказался о положении Украины

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У Украины не осталось другого выхода, кроме как пойти на условия России, об этом заявил лидер партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий в интервью для «РИА Новости».
«Сейчас они (киевские власти), судя по всему, не готовы к переговорам. Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Думаю, что рано или поздно возврат к переговорному процессу неминуем, равно как капитуляция тех, кого мы называем силами зла, которыми они являются», - прокомментировал ситуацию Слуцкий.
По мнению политика, победа России произойдет уже очень скоро. Пока что киевский режим старается бороться, однако, совсем скоро у них просто закончатся силы. Но, как указал Слуцкий, все попытки ВСУ достичь хоть сколько-нибудь значимых успехов на линии боевого соприкосновения с треском провалились.
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