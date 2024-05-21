Небензя: Запад снял маски, проголосовав против резолюции России по космосу

Фото: сайт Кремля
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада сбросили с себя маски, проголосовав в Совете Безопасности (СБ) против российской резолюции по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что он глубоко сожалеет, так как западные страны, которые являются членами СБ, не дали организации принять взвешенное и грамотное решение в пользу сохранения космоса исключительно для мирного использования. Небензя добавил, что в настоящее время Запад предстал перед всем мировым сообществом в своем истинном обличии.
Российский представитель заключил, что голосование показало разделение между теми государствами, которые стремятся к мирному развитию космоса, и теми, кто желает его милитаризации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.
Читайте также:
США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Вашингтон напрямую связывался с Москвой по вопросу космического ядерного оружия
Российский представитель заключил, что голосование показало разделение между теми государствами, которые стремятся к мирному развитию космоса, и теми, кто желает его милитаризации.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.
Читайте также:
США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники
В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений
Вашингтон напрямую связывался с Москвой по вопросу космического ядерного оружия
Екатерина Коршунова