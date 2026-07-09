Несколько взрывов прогремело в городе на юго-востоке Ирана

09 июля 2026, 01:27

В городе Ираншахр на юго-востоке Ирана прогремела серия взрывов

Фото: iStock/dzika_mrowka

В иранском городе Ираншахр на юго-востоке страны прогремело несколько взрывов. Об этом сообщает агентство Mehr.





Согласно материалу, взрывы раздались на севере и востоке города. Подробности пока не уточняются. Ранее иранские СМИ также писали о взрывах на острове Абу-Муса в Персидском заливе. Аналогичные хлопки зафиксировали в городах Чабахар, Конарак, Сирик и Джаск. Более того, по сведениям Mehr, в Бендер-Аббасе силы ПВО открыли огонь по вражеским целям в небе.



Telegram-канал SHOT уточняет, что США наносят удары по иранским объектам в районе Ормузского пролива с целью попасть по позициям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), береговым радиолокационным станциям и пусковым установкам противокорабельных ракет.