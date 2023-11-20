«Нет и быть не может»: В Верховной раде сделали страшное заявление о русских на Украине

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Права русских на Украине должны быть ущемлены, с таким заявлением выступил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, его цитирует «Страна.ua».
«Если этот народ не демонстрирует уважения, а наоборот – осуществляет агрессию против Украины, то его права должны быть ущемлены в этой части. Мы тут нашли полное взаимопонимание», - прокомментировал ситуацию Стефанчук.
По словам спикера Рады, никаких «привилегий» у русских быть не должно. По его словам на Украине также «нет и быть не может» никаких русских национальных меньшиств в целом.
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