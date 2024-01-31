Нидерланды, ФРГ и Польша создадут военный коридор для войск НАТО

Фото: istockphoto/Bjoern Wylezich
Германия, Польша и Нидерланды намерены улучшить рамочные условия для свободной переброски войск НАТО на восточный фланг альянса. С этой целью представители трёх указанных государств подписали соглашение о создании так называемого модельного коридора.
Агентство сообщает также, что денежные средства на расширение и совершенствование военной транспортной инфраструктуры будут поступать в том числе и от Евросоюза. Со стороны Германии соглашение было подписано статс-секретарём министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер. Глава Минобороны Борис Писториус не смог присутствовать на встрече, с коллегами по альянсу, посвящённой созданию «военного Шенгена», по причине болезни.
Читайте также:
Блинкен анонсировал «самый амбициозный» саммит НАТО со времен холодной войны
Блинкен выразил уверенность во вступлении Украины в НАТО
Times: НАТО может согласовать создание системы «военного Шенгена»
Александр Бойцов