NRK: Норвегия ужесточила условия жизни украинских беженцев

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Правительство Норвегии принимает ряд мер, чтобы сделать приток украинских беженцев более управляемым, пишет издание NRK. Ужесточение происходит по ряду направлений: новые требования к предоставлению жилья, ограничение расселений в гостиницах, снижение детских пособий, ограничения к свободным поездкам, домой, на Украину.
За последние два месяца Норвегия приняла на 50 процентов больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе взятые. В октябре 2023 года официальный Осло объявил, что «возглавит» программу внедрения для стимулирования украинцев быстрее вступить в трудовую жизнь. В Дании трудоустроены 56 процентов украинских беженцев. В Норвегии этот показатель упал с 19,3 процента (август) до 18,1 процента (октябрь).
Сегодня украинские беженцы с детьми могут иметь задолженность по выплате детского пособия за один год, если они прожили в Норвегии 12 месяцев. Теперь это инициатива аннулирована. Просрочка платежа будет заменена постоянным пособием на ребенка со второго года обучения.
Кроме того, федеральное правительство перекладывает полномочия по оказанию помощи беженцам на норвежские муниципалитеты. Пока что их жители положительно относятся к иммиграции — но если качество муниципальных услуг снизится, а время ожидания увеличится, то мэры опасаются последствий.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
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Сегодня украинские беженцы с детьми могут иметь задолженность по выплате детского пособия за один год, если они прожили в Норвегии 12 месяцев. Теперь это инициатива аннулирована. Просрочка платежа будет заменена постоянным пособием на ребенка со второго года обучения.
Ранее сообщалось, что правительство Норвегии будет выплачивать беженцам из Украины 1500 евро, в случае их добровольного возвращения на родину. При этом уточняется, если украинский беженец вновь решит приехать в Норвегию, он должен будет вернуть часть полученных за свой отъезд денег. Сумма будет зависеть от времени, которую человек проведет на Украине.
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Артем Путинцев