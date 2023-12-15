Основатель Facebook* Марк Цукерберг строит бункер, готовясь к апокалипсису

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Миллиардер и основатель Facebook* Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером, так он готовится к возможному апокалипсису. Об этом сообщает The New York Post.
Согласно статье, строительство комплекса, включающего в себя бункер, обойдется миллиардеру в 100 миллионов долларов. Убежище уже частично построено. Уточняется, что это проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории.
Комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.
Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.
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Элина Позднякова