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Основатель Facebook* Марк Цукерберг строит бункер, готовясь к апокалипсису

15 декабря 2023, 21:00
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Миллиардер и основатель Facebook* Марк Цукерберг начал строить комплекс с бункером, так он готовится к возможному апокалипсису. Об этом сообщает The New York Post.
Согласно статье, строительство комплекса, включающего в себя бункер, обойдется миллиардеру в 100 миллионов долларов. Убежище уже частично построено. Уточняется, что это проект индивидуального строительства станет самым дорогим в современной истории.

Комплекс предусматривает наличие аварийных выходов, собственные источники еды. В целом, там будет все для комфортной жизни.


Напомним, состояние Цукерберга в 2023 году выросло на $44,3 млрд. Глава корпорации Meta* (владеет запрещенными в России сервисами Facebook** и Instagram**, а также мессенджером WhatsApp, признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена) Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на $44,3 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Это наиболее быстрый рост благосостояния среди самых богатых людей планеты, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

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#строительство
#комплекс
#проект
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Минюст признал иноагентом ещё одного покинувшего Россию актёра
Минюст признал иноагентом актёра Анатолий Белого* и ещё четверых человек
15 декабря 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Министерство юстиции РФ дополнило реестр иностранных агентов актёром Анатолием Белым* (Анатолием Вайсманом*) и ещё четырьмя лицами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что актёр Белый* открыто выступал против проведения спецоперации на Украине, распространял ложную информацию о деятельности российских властей и участвовал в мероприятиях по сбору денег на нужды украинской армии. 

В реестре также числится журналист Андрей Затирко*, выступавший против проведения спецоперации и занимавшийся созданием и распространением материалов для иноагентов.

Также указан правозащитник, журналист и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел»* Григорий Шведов*, который распространял фейковую информацию о решениях, принимаемых российскими властями. По сообщениям ведомства, он получал финансирование из-за рубежа. 

Хельга Пирогова* внесена в реестр за распространение недостоверной информации о политике российских властей, а также за критику проведения спецоперации на Украине.

Последним лицом, признанным иноагентом 15 декабря стал Денис Соколов*, который публично поддерживал Вооружённые силы Украины и призывал к действиям, создающим угрозу для территориальной целостности России.

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#минюст рф
#ограничения
#россия
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Путин встретился с лидерами фракций Госдумы
15 декабря 2023, 20:58

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Президент России Владимир Путин провёл встречу с лидерами фракций Государственной Думы.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что Конституция РФ создала прочные гарантии прав и свобод граждан, а также определила облик нынешнего парламента.

Также Путин подчеркнул, что источником власти в стране является только народ. 

Ранее сообщалось, что фракция КПРФ определилась с кандидатами на пост президента России. Так, от партии будут выдвигаться её председатель Геннадий Зюганов и депутат Госдумы Сергей Левченко. 

Также о своём намерении участвовать в президентских выборах объявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, который до 24 мая 2024 года будет находиться под стражей по подозрению в призывах к экстремизму. 

Предполагается, что от партии ЛДПР в качестве кандидата выступит её председатель Леонид Слуцкий. А от «Новых людей» – Алексей Нечаев. 

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#владимир путин
#встреча
#партия
#выборы
#конституция рф
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В Польше призвали оценить работу комиссии по авиакатастрофе в Смоленске
В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по катастрофе в Смоленске
15 декабря 2023, 20:02

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Уголовно-правовую оценку необходимо дать деятельности польской комиссии по расследованию смоленской авиакатастрофы 2010 года. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец.
Он отмечает, что финансовые вопросы деятельности комиссии вызывают ряд сомнений, поэтому следует провести проверку по сравнительной оценке затраченных средств и реальной деятельности. 

Также Грабец требует привлечения к ответственности людей, виновных в фальсификации причин смоленской катастрофы. 

Напомним, что 10 апреля 2010 года самолёт польской авиакомпании потерпел крушение при посадке в аэропорту «Смоленск-Северный». В результате происшествия погибли 96 человек, среди которых числился президент Польши Лех Качиньский с женой, а также известные политические и военные деятели. 

Спустя год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной крушения решение пилотов не уходить на запасной аэродром во время тумана. Системными причинами была названа неполноценная подготовка лётчиков президентского отряда. 

При повторном расследовании была выдвинута ещё одна причина крушения. На борту якобы произошёл взрыв, к которому причастны российские власти. В отношении троих российских авиадеспетчеров были возбуждены уголовные дела в Польше. 

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#польша
#самолет
#происшествие
#крушение
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В Польше испугались прихода Путина
Экс-президент Польши Квасьневский: после победы в СВО Путин придет в Польшу
15 декабря 2023, 19:40

Фото: iStock/macky_ch

Без поддержки Запада Украина проиграет, тогда президент России Владимир Путин придет к польским границам. В этом уверен экс-президент Александр Квасьневский, его слова передает Rzeczpospolita.
«Скажем прямо: Путин окажется у нас на Буге», – заявил Квасьневский.

По его словам, ВСУ не могут достичь никаких успехов на линии соприкосновения, их силы истощаются, при этом Украина не получит помощи от США в ближайшее время. Таким образом, Квасьневский заключил, что Киев проиграет при отсутствии помощи со стороны стран Запада.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российская армия дойдёт до Польши, если Запад не остановит финансирование Украины и не перейдёт к проведению мирных переговоров. 

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#сша
#украина
#всу
#путин
#киев
#переговоры
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Макрон объявил о готовности поговорить с Путиным
Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов говорить с Путиным
15 декабря 2023, 19:39

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не менял номер телефона и готов поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
По словам Макрона, он готов обсудить с Путиным его предложения по достижению долгосрочного мира на Украине. Он отметил, что Путин может позвонить ему по прежнему телефону, если ему есть, что предложить.

Ранее глава российского государства заявлял, что Россия готова продолжать сотрудничество с Францией. Путин подчеркнул, что раньше у него с Макроном было прекрасное рабочее взаимодействие, которое прекратилось по инициативе французского лидера. 

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#франция
#россия
#владимир путин
#сотрудничество
#макрон
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Самой востребованной в России практикой в здравоохранении признана «Поликлиника. Перезагрузка»
15 декабря 2023, 19:15

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Практика Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стала самой популярной на конкурсе лучших управленческих практик «Смарт Диалог» по направлению «Здравоохранение». Общественное голосование за проекты-победители проводили Агентство стратегических инициатив и АНО «Диалог Регионы».
В рамках проекта «Поликлиника. Перезагрузка» медучреждения приводят к единому стандарту. Задача – сделать посещение для пациентов более комфортным, а для врачей создать лучшие условия труда.
«Ежедневно в поликлиники Подмосковья обращаются порядка 200 тыс человек. Крайне важно, чтобы жители могли без затруднений попасть к узкому специалисту, получить помощь в комфортном режиме. В здравоохранении важно всё – и регистратура, и запись, и оснащение каждого кабинета. Новые медучреждения мы сразу строим именно по такому принципу, а действующие приводим в соответствие. Для этого запустили проект «Поликлиника. Перезагрузка». Суть – внедрить единый стандарт и сделать все подмосковные поликлиники более эффективными, доброжелательными, ориентированными на пациента», – пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Он сообщил, что около 20% посещений в первичном звене связаны с выпиской рецептов. Поэтому в поликлиниках организуют отдельные кабинеты, а рецепты выписывают в электронном виде. Это позволяет разгрузить других врачей и перенаправить потоки пациентов. 
«Самые востребованные точки в поликлинике – регистратура, кабинеты забора крови и диагностики, отделения профилактики – начинают работать по-новому. Как результат – диспансеризацию можно пройти за два часа, а забора крови ждать лишь 10 минут вместо 90. Результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – сказал Воробьёв. 
По его словам, в прошлом году перезагрузку прошли 50 взрослых поликлиник, в этом году – ещё 50 взрослых и 50 детских медучреждений, а также 30 стоматологий. По оценке губернатора, перемены жители воспринимают позитивно.

Стандарт «Поликлиника. Перезагрузка» предусматривает также понятную навигацию в едином стиле, стенды с информацией, комфортные зоны ожидания, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и перекусить.
«Московская область для нас – регион лучших практик и в здравоохранении, и в сфере социального обслуживания, и в сфере занятости. На сегодняшний день 40 практик области внедряется в других субъектах Федерации», – сказала директора Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Победителями конкурса «Смарт Диалог» стали 13 проектов из 11 регионов. Общественное голосование проводилось с 7 ноября по 8 декабря. От региональных команд, НКО и бизнеса поступило более 600 проектов. 
 
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#поликлиника
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
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Путин призвал обеспечить безопасность восточного направления РЖД
Путин призвал обезопасить Восточный полигон РЖД
15 декабря 2023, 18:41

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин призвал обеспечить особую безопасность Восточного полигона железных дорог России. Об этом он заявил в ходе выступления на IV Железнодорожном съезде.
Глава государства отметил, что украинские Вооружённые силы предпринимают попытки добраться до важнейших объектов российской инфраструктуры для их дальнейшего уничтожения. 

Путин обратился к сотрудникам РЖД, которые работают в этом регионе, с просьбой быть очень внимательными из-за нестабильной обстановки. 

Российский лидер заявил, что на восточном направлении необходимо усилить меры для обеспечения безопасности на железнодорожных объектах. 

Ранее Путин заявил, что Россия занимается укреплением железнодорожной отрасли. 

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#владимир путин
#железная дорога
#безопасность
#ржд
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Политолог Журавлев: ЕС подкупит Венгрию для оказания помощи Украине
15 декабря 2023, 18:31

Фото: istockphoto.com/rarrarorro

Политолог Дмитрий Журавлев заявил о том, что Евросоюз может предложить что-нибудь Венгрии для того, чтобы та сняла вето с оказания помощи Украине.
«Европейский союз принимает решение только единогласно. Но многие главы европейских государств начнут уговаривать венгров снять вето в обмен на что-нибудь «вкусное», например, на материальную помощь», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Журавлев.

Также он допустил ситуацию, при которой на Венгрию могут надавить и США по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия осуждает решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и отказывается в этом принимать участие.

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#сша
#помощь
#ес
#венгрия
#украина
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Песков раскрыл, какого президента США хотел бы видеть Путин
Песков заявил, что Путин предпочтёт более конструктивного президента США
15 декабря 2023, 18:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
Он отметил, что Путин готов вести диалог с тем, кто осознаёт необходимость осторожности с Россией. 

Песков пояснил, что российский президент предпочтёт работать с любым, кто осознает, что с Россией нужно быть более осторожными. Также немаловажно учитывать всё озабоченности страны. 

Ранее, подводя итоги года, Путин отметил, что в настоящее время нет условий для выстраивания отношений с США. 

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#сша
#россия
#президент
#владимир путин
#дмитрий песков
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