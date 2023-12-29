Осужденный за шпионаж Уилан обеспокоился, что США могут бросить его в РФ

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Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан обеспокоен, что США постараются вернуть журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, а его оставят в России. Об этом сообщает WTOP.
По словам Уилана, американская администрация может оставить его в РФ уже третий раз. Сам он считает, что «на самом верху было сделано недостаточно» для его возвращения в свою страну.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.
Напомним, Эван Гершкович был задержан в конце марта этого года в Екатеринбурге. Ему предъявляется обвинение по статье о шпионаже. Пола Уилана осудили в РФ по аналогичной статье в 2020 году.
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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США очень активно работают над возвращением из РФ американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана.
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Екатерина Коршунова