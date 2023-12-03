Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве

Фото: РИА Новости/Стрингер
Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла накануне. Елена выступила перед участниками на русском языке и на иврите. Своей речью она призывала продолжить освобождение заложников. Также она поблагодарила присутствующих за помощь и поддержку, которые поспособствовали освобождению заложниц.
В настоящее время в плену ХАМАС находится сын женщины Александр. Всю семью похитили рано утром 7 октября на юге Израиля. Во время атаки палестинского движения был убит глава семейства. На этой неделе Елена, Ирина и невеста Александра Сафир Коэн были освобождены. Россия приложила немалые усилия для освобождения этих людей.
Отмечается, что в акции также приняли участие другие освобожденные из плена ХАМАС заложники, а также члены их семей.
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В настоящее время в плену ХАМАС находится сын женщины Александр. Всю семью похитили рано утром 7 октября на юге Израиля. Во время атаки палестинского движения был убит глава семейства. На этой неделе Елена, Ирина и невеста Александра Сафир Коэн были освобождены. Россия приложила немалые усилия для освобождения этих людей.
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Анастасия Чинкова