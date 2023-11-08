Пайатт: США добиваются прекращения существования российского «Арктик СПГ 2»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Помощник главы американского Госдепартамента по делам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США хотят добиться прекращения проекта «Арктик СПГ 2».
«На прошлой неделе мы ввели новые санкции против проекта «Арктик СПГ 2». Наша цель — задушить его», — сказал Пайатт в ходе слушаний в сенатском комитете по иностранным делам.
Он отметил, что работа, которую совместно ведут координатор санкций Госдепа и Управление контроля за иностранными активами, заключается в «закручивании гаек», и назвал такие усилия крайне важными.
Читайте также:
В США заявили о необходимости продолжения боевых действий на Украине
Кирби: США потратили 96% средств для Украины
Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям
Диана Аванесян