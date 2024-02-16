Палата представителей США не решила вопрос с помощью Украине, уйдя на каникулы

Керидис заявил в интервью программе Skai, что в то время как Запад терпимо относится к подобным тенденциям, Россия борется с ними. В частности, он упомянул о роли Русской православной церкви в защите семейных ценностей.

«Даже это имеет свое значение в геостратегическом соревновании между Западом, который одобряет права ЛГБТ* и является открытым, свободным обществом, и Россией, которая с фанатизмом борется по этим вопросам через такие свои системы, как, например, Московский патриархат», – высказался политик.



Как сообщает ТАСС, обсуждение состоялась в связи с законопроектом о браках однополых пар и об усыновлении ими детей. Несмотря на то, что Священный Синод Греческой Православной Церкви единогласно выступает против законопроекта, ожидается, что он будет принят основным законодательным органом страны в ближайшее время.



В РПЦ отметили, что запрет ЛГБТ-движения в России и признание его экстремистской организацией – не что иное, как нравственная самозащита общества.



*Признана экстремистской на территории России

Александр Климов