Палата представителей США не решила вопрос с помощью Украине, уйдя на каникулы

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Палата представителей Конгресса США будет находиться на каникулах до 28 февраля. Это связано, в частности, с тем, что не удалось проголосовать по законопроектам о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
Как отметил спикер палаты Майк Джонсон, у членов палаты представителей в настоящее время есть другие приоритеты, например, завершение работы над бюджетом США.
Ранее, Сенат США принял законопроект, о дополнительном бюджете объемом 95 миллиардов долларов в сфере национальной безопасности. Авторы документа исключили из него спорные положения о финансировании безопасности границ и миграционной реформе для борьбы с кризисом мигрантов в США.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не будет принимать законопроект о помощи Киеву.
Ранее, Сенат США принял законопроект, о дополнительном бюджете объемом 95 миллиардов долларов в сфере национальной безопасности. Авторы документа исключили из него спорные положения о финансировании безопасности границ и миграционной реформе для борьбы с кризисом мигрантов в США.
Александр Климов