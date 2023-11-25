Папа Римский отменил аудиенции из-за гриппа

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Папа Римский решил отменить аудиенцию из-за легкого гриппа.
В субботу в графике понтифика была встреча с президентом республики Гвинея-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.
6 ноября папа римский Франциск во время аудиенции в Апостольском дворце Ватикана также сетовал на недомогание
Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал РИА Новости, что папа Римский приглашает патриарха Московского и всея Руси Кирилла на встречу в конце ноября – начале декабря в Объединенных Арабских Эмиратах.
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Мария Фирсова