Парламент Киргизии отменил мораторий на разработку урановых месторождений

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Парламент Киргизии отменил введенный в 2019 году мораторий на разработку урановых месторождений в стране. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания республики.
Отмечается, что инициатором законопроекта стал премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Согласно информации пресс-службы, принятие закона будет происходить совместно с мониторингом современных технологий по добыче урана и тория, что снизит негативное воздействие на природу.
Примечательно, что если власти найдут данные о таких технологиях, то они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями.
Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
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Примечательно, что если власти найдут данные о таких технологиях, то они будут настаивать на использовании этих разработок недропользователями.
Ранее сообщалось, что правительство РФ отменило экспортные пошлины на уголь на период с 1 мая по 31 августа текущего года. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
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Екатерина Коршунова