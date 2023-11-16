Парламент Норвегии предупредил Кабмин о важном решении по Палестине

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Норвежский парламент рекомендовал правительству быть готовым к признанию Палестины в качестве независимого государства. По мнению законодателей, такой шаг может положительно повлиять на мирный процесс на Ближнем Востоке.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что создание двух отдельных государств является единственным возможным решением палестино-израильского конфликта.
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Александр Бойцов