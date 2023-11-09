Пентагон: США нанесли удар по складу оружия КСИР Ирана, расположенному в Сирии

Соединённые Штаты нанесли удар по оружейному складу в Сирии, который предположительно используют Корпус стражей исламской революции (КСИР) — элитные части иранской армии, а также связанные с ним группировки. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, распространённом в среду.