Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS

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Американское военное ведомство заключило с корпорацией Lockheed Martin контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS. Сумма соглашения составляет 861,3 миллиона долларов.
Согласно заявлению Пентагона, опубликованному на его официальном сайте, место и объёмы производства будут определяться в соответствие с каждым конкретным заказом. Ориентировочная дата исполнения — не позднее 31 мая 2026 года. Контракт включает в себя также оказание одним из крупнейших военных подрядчиков Пентагона поддерживающих услуг.
Конкретное количество РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), которые планируется произвести и поставить в рамках выполнения данного контракта, не уточняется. Эти артиллерийские установки активно используются ВСУ в ходе украинского конфликта.
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Александр Бойцов