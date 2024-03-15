Пентагону в приоритетном порядке требуется восполнить запасы вооружений на $6,5 млрд

Фото: iStock/icholakov
Пентагон должен в срочном порядке восполнить запасы оружия и боеприпасов на своих армейских складах на общую сумму 6,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Все вышеперечисленные виды оружия, оборудование и компоненты Пентагон намерен закупить на военно-промышленных американских предприятиях. Стоимость общего перечня вооружений составляет около десяти миллиардов долларов.
Читайте также:
Оружие НАТО используют для ударов по РФ вопреки обещаниям США
СМИ: Пентагон запросит миллиард долларов на восполнение запасов оружия
Стало известно, сколько денег осталось у Пентагона для Украины
Екатерина Коршунова