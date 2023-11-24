Песков анонсировал большую пресс-конференцию Владимира Путина

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что большая пресс-конференция Владимира Путина скоро состоится. Это произойдет своевременно.
«Скоро», - ответил Песков журналистам на вопрос, когда состоится пресс-конференция Путина.
Ранее в РБК появилась информация о том, что большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в этом году объединят с «Прямой линией», запланирована на 14 декабря.
Читайте также:
Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
Песков: Путин выступит на Всемирном русском народном соборе
Песков отказался комментировать сообщения о тоннеле под Крымским мостом
Элина Позднякова