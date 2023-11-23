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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине и «давить» нужно на тех, кто избегает переговорного процесса. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
«Россия никогда не отказывалась от переговоров. На нее не надо давить. Отказывались другие. И если уж давить, то надо давить на них», — заявил Песков.Спикер Кремля подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно сообщал о готовности к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Песков также сообщил, что западные союзники Киева уже осознали, что переговорный процесс неизбежен, однако отказы Украины от диалога, продолжают игнорироваться.
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Анастасия Крестьянова