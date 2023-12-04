Песков прокомментировал нарушение американским кораблем суверенитета Китая

Фото: сайт Кремля
Дмитрий Песков заявил, что Кремль не приветствует провокации.
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, когда комментировал нарушение кораблем Военно-морских сил США суверенитета Китая, пишет ТАСС.
Ранее американский корабль Gabrielle Giffords появился в акватории недалеко от отмели Аюнгин у спорных островов Наньша (Спратли), там самым нарушив суверенитет КНР.
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«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», - объяснил Дмитрий Песков.
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Мария Фирсова