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Песков прокомментировал стамбульские договоренности

Песков: стамбульские договоренности могут стать основой для диалога с Украиной
05 июля 2024, 00:10
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы, заложенные в стамбульских договоренностях, могут стать основой для урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», – заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности находятся «на столе» и могут стать основой для переговоров по Украине.



Президент России также заявил, что вариант, предложенный Москвой для урегулирования конфликта на Украине, позволит моментально прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти, если украинские спонсоры из западных стран будут готовы принять российский план урегулирования.

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#владимир путин
#россия
#украина
#переговоры
На Западе рассказали о желании Киева относительно вступления в НАТО
Politico: Киев желает получить обещание о неотвратимом членстве в НАТО
04 июля 2024, 23:42

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина хочет получить обещание относительно того, что страна войдет в НАТО, на предстоящем саммите альянса, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля, рассказала в интервью изданию Politico глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.
«Мы хотели бы, чтобы (страны НАТО) закрепили неотвратимый путь Украины к членству в НАТО», – подчеркнула она.

Гарибаленко также отметила, что в ожидании членства в НАТО Киев хочет получить больше обещаний относительно поставок вооружений из стран Североатлантического альянса.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что изменения в западной риторике в пользу все более частого обсуждения возможности мирных переговоров между Россией и Украиной являются позитивным сигналом.

Напомним, что саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне и будет посвящён 75-летию альянса. Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.

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#саммит
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#депутат
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МИД Белоруссии раскрыл подробности переговоров Лукашенко и Гутерриша
Глава МИД Рыженков: Гутерриш назвал Белоруссию надежным партнером
04 июля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков раскрыл подробности встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает РИА Новости.
По словам дипломата, Гутерриш похвалил республику за работу по достижению целей устойчивого развития, а также рассказал от отсутствии у организации «специального кейса» и претензий к Минску.

Рыженков отметил, что почти вся встреча была посвящена деятельности Организации Объединенных Наций в Белоруссии. По его словам, Гутерриш охарактеризовал страну как надежного партнера в реализации всех целей и задач, поставленных организацией.

Ранее сообщалось, что Лукашенко провел встречу с генеральным секретарем ООН. Гутерриш и Лукашенко провели встречу в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

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#белоруссия
#александр лукашенко
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#саммит
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В США заявили о невозможности военной победы Украины
Экс-госсекретарь США Керри: военная победы Украины недостижима, нужны переговоры
04 июля 2024, 23:12

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

Военная победа в конфликте с Россией является недостижимой целью для Украины, сторонам следует прибегнуть к дипломатическим средствам для ее разрешения, заявил бывший госсекретарь США, представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью для британского The Times.
«Я верю, что Украина как-нибудь разрешит эту ситуацию. Я не могу сказать, что это закончится победой для нее. Я не думаю, что полная победа гарантирована кому-то», – сказал Керри.

По его словам, урегулирование невозможно без создания условий, при которых две страны могли бы сделать заявления о том, что им необходимо для достижения мира не в военном, а дипломатическом плане.

«Или же будет замороженный конфликт. Или катастрофа, когда одна сторона добьется решающей победы. Таковы единственные возможные варианты», – резюмировал бывший госсекретарь США.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условия перемирия между Россией и Украиной. По его словам, конфликт может быть остановлен, если «прочная основа» будет готова для достижения мира.

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#турция
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Во Франции назвали число вступивших в ВСУ заключенных
Le Monde: в ВСУ вступили 5,5 тысяч заключенных
04 июля 2024, 23:11

Фото: iStock/Irina Piskova

Ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже пополнились 5,5 тысячами заключенных, передает французское издание Le Monde.
Отмечается, что осужденные, вступающие в ряды украинской армии, имеют те же права, что и рядовые военнослужащие, за исключением отпуска. Это связано с возможным риском побега заключенных.

Отбывавший наказание за кражу металла Андрей Липский рассказал изданию, что после прохождения тренировочного лагеря он присоединился к подразделению, состоящему из других заключенных.

Ранее командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШбр) ВСУ Дмитрий Кухарчук поделился ожиданиями офицерского состава пополнения из числа осужденных. По его словам, ВСУ ожидают заключенных из-за критической кадровой нехватки.

Кроме того, замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что около трех тысяч заключенных пополнили ряды украинской армии. По оценкам чиновника, всего в ряды ВСУ могут вступить до пяти тысяч осужденных.

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#военные
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Эрдоган сообщил Лукашенко условия мира на Украине
Президент Эрдоган: конец украинского конфликта лежит в прочной мирной основе
04 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что конфликт России и Украины можно остановить, если для этого будут созданы подходящие условия. Об этом он заявил президенту Беларуси Александру Лукашенко, сообщает канцелярия главы Турции.
В ходе встречи обсуждались взаимоотношения между странами и конфликт на Украине. Президент Турция выразил надежду на скорейшее завершение военных действий и заявил, что он всегда готов к участию мирного урегулирования. Он считает, что российско-украинский конфликт можно прекратить, если заложить «прочную мирную основу», чему Турция готова содействовать.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит в Эрдогане посредника в переговорах с Киевом.

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Путин предупредил о праве России развернуть ракеты средней дальности
Путин: развертывание ракет средней дальности будет ответом на действия США
04 июля 2024, 21:23

Фото: сайт Кремля

Россия может начать развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом предупредил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.
В 2019 году США сообщили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американское Минобороны не только нарастило их производство, но и разместило их в Западной Европе и начала проводить учения с применением этого вида оружия, пояснил президент.

По словам Владимира Путина действия России будут аналогичны и она оставляет за собой право развертывать ракеты средней и меньшей дальности в ответ наращивание данного вида вооружения со стороны США.

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#сша
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#ракеты
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Путин: Запад просил прекратить огонь, когда российские войска стояли у Киева
04 июля 2024, 18:47

Фото: сайт Кремля

Западные союзники просили о прекращении огня в 2022 году, когда российские войска стояли у стен Киева. Это было не предложение, а именно настойчивая и убедительная просьба.
Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с журналистами по итогам саммита стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Российский лидер напомнил, что тогда в ответ на прекращение огня украинская сторона должна была предпринять определённые действия и шаги, прежде всего в отношении Донбасса.

«Нас просили прекратить боевые действия, чтобы были предприняты определенные вещи с украинской стороны, и мы это сделали... Нас просили отвести с целью создания условий для окончательного заключения мирного соглашения войска от Киева, мы сделали это», — напомнил российский президент.

Однако, как подчеркнул Путин, российская сторона в очередной раз столкнулась с обманом со стороны Киева и его западных партнёров. Договорённости, достигнутые в Стамбуле, были выброшены на помойку, и так случалось неоднократно, констатировал глава государства.

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Путин заявил о праве зеркального ответа России на размещение ракет США
04 июля 2024, 18:05

Фото: сайт Кремля

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от того, где именно они будут развёрнуты.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами по итогам завершившегося в Астане саммита глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение РСМД, но только до тех пор, пока эти ракеты не будут направлены США в какой-либо регион мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предположил, что Вашингтон может попросить государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) предоставить территорию для размещения ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон вышел из Договора о запрете таких ракет летом 2019 года.

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#рф
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Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»
Путин: условия Стамбульских договоренностей все еще актуальны
04 июля 2024, 17:19

Фото: IStock/dicus63

Стамбульские договоренности между Россией и Украиной могут послужить основой для возобновления диалога, заявил Владимир Путин на встрече "ШОС плюс" в Астане.
Он напомнил, что украинская делегация в 2022 году была готова принять эти соглашения, что положило бы конец военным действиям еще два года назад.

Согласно пунктам составленных в Турции договоренностей Украина отказывалась от вступления в НАТО и размещения иностранных боевых частей и ядерного оружия на своей территории. Взамен Киев рассчитывал на гарантии безопасности согласно принципам международного права (за исключением новоприсоединенных к России областей).

Гарантами соглашения должны были стать ведущие страны запада, в том числе и США. Однако бывший в то время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал украинские власти ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

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