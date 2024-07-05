Песков прокомментировал стамбульские договоренности

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы, заложенные в стамбульских договоренностях, могут стать основой для урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.
«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора. Но мы видим, что украинская сторона и это тоже отвергает», – заявил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности находятся «на столе» и могут стать основой для переговоров по Украине.
Президент России также заявил, что вариант, предложенный Москвой для урегулирования конфликта на Украине, позволит моментально прекратить боевые действия. По его словам, это может произойти, если украинские спонсоры из западных стран будут готовы принять российский план урегулирования.
Читайте также:
Путин заявил, что Стамбульские соглашения еще имеют «право на жизнь»
Путин и страны ШОС подписали декларацию объединения
Лавров прокомментировал Стамбульские «продовольственные» соглашения
Александр Климов