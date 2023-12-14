Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании

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Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков передал в Центральную избирательную комиссию вопрос журналистов о времени старта предвыборной кампании.
Он подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что все процедуры для выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году будут выполнены.
Он также добавил, что в настоящее время инициативная группа уже проводит «определенные действия», и планируется «крупномасштабное мероприятие по подаче кандидатуры Путина».
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«Я бы предпочел не комментировать это сейчас, так как это скорее вопрос к ЦИК. Они определяют график, и они будут информировать журналистов об этом графике», — отметил Песков.
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