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Песков рассказал о начале работы предвыборной кампании

Песков: график предвыборной президентской кампании определяет ЦИК
14 декабря 2023, 00:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков передал в Центральную избирательную комиссию вопрос журналистов о времени старта предвыборной кампании.
Он подчеркнул в интервью телеканалу «Россия 24», что все процедуры для выдвижения кандидатуры Путина на выборах президента в 2024 году будут выполнены.

«Я бы предпочел не комментировать это сейчас, так как это скорее вопрос к ЦИК. Они определяют график, и они будут информировать журналистов об этом графике», — отметил Песков.

Он также добавил, что в настоящее время инициативная группа уже проводит «определенные действия», и планируется «крупномасштабное мероприятие по подаче кандидатуры Путина».

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Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
Два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным поступило от россиян
14 декабря 2023, 00:01

Фото: сайт Кремля

Более двух миллиона вопросов поступило от россиян к «Итогам года с Владимиром Путиным», передает телеканал «Россия 24».
Точно число вопросов составило 2 061 772.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил о подготовке Владимира Путина к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства провел детальное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России намечена на четверг, 14 декабря.

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Песков оценил положение ВСУ на фронте
Песков заявил, что ВСУ стремительно теряют свои позиции на поле боя
13 декабря 2023, 23:57

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» заявил о стремительной потере позиций Вооруженными силами Украины на поле боя. Он отметил, что это неминуемый процесс.
«Нет никакой победы на поле боя. Более того, украинские вооруженные силы стремительно утрачивают свои позиции», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США завершился неудачно. Несмотря на запросы о дополнительном финансировании для Украины, политику пришлось покинуть Вашингтон без четких обязательств со стороны США.

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В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина
Песков: Путин провел ряд совещаний в рамках подготовки к прямой линии
13 декабря 2023, 22:42

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках подготовки к прямой линии провёл несколько совещаний.
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — сказал Песков в эфире Первого канала.

По его словам, Путин интересовался, какие вопросы присылают россияне, чтобы понять, на чём люди делают акцент. Представитель Кремля отметил, что в рамках работы над тематическими блоками президент общается с министрами, главами ведомств и экономическими помощниками.

Песков подчеркнул, что это напряжённый процесс, которым Владимир Путин занимается уже два дня.

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#президент
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#песков
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КПП «Рафах» на границе Газы с Египтом пересекли еще 28 россиян и членов их семей
13 декабря 2023, 21:56

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Еще 28 россиян и членов их семей пересекли КПП «Рафах». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что в пункте работы оперативного штаба МЧС России в Каире российские специалисты окажут гражданам России всю помощь, которая потребуется. По информации МЧС, с начала гуманитарной операции из зоны военного противостояния удалось эвакуировать более тысячи человек.

Ранее сообщалось, что количество жителей сектора Газа, погибших с момента эскалации 7 октября в результате ударов Израиля, возросло до 18,6 тысяч. Порядка 50,6 тысяч человек пострадали. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией
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WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом
13 декабря 2023, 21:47

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Советники Владимира Зеленского предупреждали, чтобы он не делился важной или секретной информацией с президентом США Джо Байденом во время визита в страну после утечек материалов Пентагона, которые вызвали сомнения в способности Вашингтона хранить секретные данные. Об этом сообщает Washington Post.
По информации источника, если бы Зеленский чем-то поделился с Байденом, то на следующий день эти данные оказались бы «на первой полосе Washington Post». Экс-высокопоставленный чиновник из минобороны США заявил, что несмотря на утечки секретных документов Пентагона по Украине, обмен разведданными между Киевом и Вашингтоном не прекращен.

Напомним, после произошедшей нынешней весной утечки разведывательных данных по Украине из Пентагона американские власти запросили у крупных СМИ информацию о том, что из попавшего к ним в руки они намерены обнародовать.

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В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией

СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
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#всу
#минобороны
#зеленский
#украина
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В парламенте Словакии призвали к нормализации отношений с Россией
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что не считает Россию врагом
13 декабря 2023, 21:00

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что Россия не является врагом для республики. Об этом Блага написал в социальных сетях по итогам встречи с российским послом.
Блага подчеркнул, что принять российского посла является для него честью. Он также отметил, что лично будет способствовать налаживанию словацко-российских отношений. Вице-спикер добавил, что всегда считал РФ и её народ дружественными.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хотела ссориться с западными странами, однако сейчас они пытаются разрушить связи Москвы со странами СНГ. Глава МИД подчеркнул, что Россия открыто говорит об этом с союзниками. По словам Лаврова, большинство из них осознает западный замысел.

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#россия
#сергей лавров
#депутаты
#мид
#министр
#словакия
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СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами
БНР: болгарские депутаты, обсуждая помощь ВСУ, назвали друг друга фашистами
13 декабря 2023, 20:42

Фото: iStock/rarrarorro

Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии в пылу дискуссии о финансовой помощи Украине начали называть друг друга фашистами. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Отмечается, что в болгарском парламенте состоялось голосование относительно гарантийного соглашения с Еврокомиссией о предоставлении второго транша запланированной помощи Украине, размер которого составляет 3,6 миллиарда евро. Против данного соглашения проголосовали 48 парламентариев.

Необходимость принятия гарантийного соглашения вызвала гнев оппозиции и привела к взаимным обвинениям в фашизме и предательстве интересов государства. Сообщается, что в открытую конфронтацию вступили лидер пророссийской партии «Возрождение» Костадин Костадинов, заместитель спикера Росица Кирова и сопредседатель фракции ПП-ДБ Атанас Атанасов.

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#евро
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#ес
#болгария
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В России рост цен на яйца продолжает ускоряться
Цена на яйца в России выросла еще на 4,55% за минувшую неделю
13 декабря 2023, 20:37

Фото: iStock/ra3rn

В России с 5 по 11 декабря цены на куриные яйца выросли на 4,55%, на прошлой неделе рост составил 4,23%. Такие данные приводит Росстат.
«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в Тюменской области яйца даже подешевели на 0,8%. 

Таким образом, с начала текущего года по 11 декабря яйца подорожали на 46,2%. Однако стоимость охлажденной и мороженой курицы снижается уже вторую неделю подряд.

Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщало, что поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в ближайшее время может стабилизировать внутрироссийские цены на этот продукт. Отмечается, что была принята оперативная мера в виде обнуления импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода.

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#яйца
#цены
#поставки
#рф
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СМИ: ЕС разморозит для Венгрии заблокированные ранее десять миллиардов евро
AFP: ЕС разблокирует для Венгрии финансирование в размере 10 млрд евро
13 декабря 2023, 20:20

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз разблокирует для Венгрии 10 миллиардов евро, которые были заморожены ранее. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявление ЕС.
Ранее украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что в рамках общения с украинским лидером Владимиром Зеленским на выходных премьер Венгрии Виктор Орбан намекнул, что разблокирование венгерских денежных средств Евросоюзом — это один из аспектов его позиции в отношении Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Киева со стороны Запада не может изменить ход специальной военной операции. 

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