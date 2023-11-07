Песков: РФ продолжит контакты с Палестиной, Израилем и Египтом по гумпомощи Газе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжит контакты и с палестинцами, и с израильтянами, и с египтянами для доставки гуманитарной помощи в Газу, однако на данный момент все сложно. Об этом Песков сообщил журналистам.