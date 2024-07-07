Александр Климов
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«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», – заключил он.
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«Лаконично и ясно», – заключил он.
kremlin
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«Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», – рассказал один из них.
Фото: сайт МИД РФ
«Смешно наблюдать за тем, как американские журналисты, издания, газеты, телевидение, интернет-платформы делают вид о том, что якобы ничего не знали из того, каким издевательствам подвергается мирное население Донбасса, сейчас уже новых российских регионов от киевского режима, делают вид, что не знают о пытках, в отношении людей, которые попали к ним в лапы, в лапы ВСУ, нацбатов и так далее», – заявила дипломат.
«Все это является открытыми фактами, о которых ни слова не говорят американские журналисты», – резюмировала она.
Фото: сайт Кремля
«Вы должны возродить эти деревеньки. Пусть у вас там будет дача», – заявил Лукашенко.
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«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — процитировали Тарриэлу в РБК.В статье указывается, что Китай претендует на внушительную часть Южно-Китайского моря, которая является ключевым каналом морской торговли страны и приносит ей $3 трлн ежегодно, что и вызвало территориальные споры с государствами Юго-Восточной Азии.
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