11 детей пострадали в Северной Осетии: первые подробности

В Северной Осетии 11 детей отравились после возвращения из похода во время туристического слета, сообщает КП. Мероприятия, начавшиеся 20 июля, включали походы по маршрутам, однако многие участники вернулись из-за плохого самочувствия.

«Доложила главе по ситуации. Принято решение незамедлительно вывезти детей в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Ситуация находится на контроле главы и всех профильных служб», – сообщила Элла Алибекова.





По информации министра образования и науки республики Эллы Алибековой, у пятерых детей была зарегистрирована повышенная температура, у шестерых — кишечное расстройство. Все они были срочно госпитализированы для выяснения причин отравления и оказания медицинской помощи.Основной целью туристического слета было предоставить подрастающему поколению возможность изучить Россию через путешествия. Мероприятие продолжается до 3 августа в Дигорском ущелье. Как произошло отравление детей, чем они питались, пока неизвестно. Профильные службы продолжают расследование инцидента.