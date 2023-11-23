Политолог Блохин назвал «латанием дыр» «защиту» США свободы слова на Украине

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Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что программа США по «защите» свободы мнений на Украине является просто «косметическим латанием дыр», замыливанием реальных проблем в стране.
Он также отметил, что такая программа, наоборот, направлена на подавление инакомыслия на Украине.
Ранее сообщалось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Госдепартамента США проспонсирует проект по «защите» свободы мнений, СМИ и интернета на Украине.
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«Это некая дополнительная «прививка», чтобы всех инакомыслящих, которые выступают за прекращение конфликта, за нормализацию отношений, полностью нивелировать. Я думаю, что именно в таком духе это финансовое вливание будет осуществлено. Это небольшие деньги, это некое косметическое латание дыр», — поделился мнением в беседе с RT Блохин.
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Мелисса Тимофеева